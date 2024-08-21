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財部：未下令查限貸 配合央行政策督導8大行庫

2024/8/21 21:11（8/21 21:58 更新）
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（中央社記者張璦台北21日電）今天有媒體報導，財政部向8大公股銀行下指令，全面清查是否有「限貸令」。對此，財政部官員指出，央行已籲請銀行業者自主管理不動產貸款總量，財政部並未下達相關指示，後續會配合央行、金管會相關政策，督導公股行庫。

由於房市買氣延燒，多間銀行已瀕臨觸及「銀行法」第72條之2規定的房貸警戒水位，市場頻頻傳出不動產授信拉「緊」報，民眾要排隊搶房貸。

有媒體報導，財政部今天上午向8大行庫下達指令，全面清查是否有「限貸令」，各大行庫授信主管人心惶惶。

對此，財政部官員強調，財政部並未下達此指令，央行已籲請銀行業者自主管理不動產貸款總量，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形，財政部後續會配合央行、金管會相關政策，督導公股行庫。

此外，有媒體報導，金管會今天針對「限貸令」對各銀行發出問卷。國銀主管證實，已收到調查詢問是否有「限貸令」、放款條件有無變緊、是否還有額度可繼續承作等。

國銀主管也坦言，各銀行雖未明說「限貸」，但確實有在管控房貸案量，因為現在面臨的情況是「子彈用盡」，也就是近乎無額度可承作，接下來要關注的是建商交屋時，若整批分戶房貸做不出來，恐衍生消費者與建商之間的交易糾紛。

另有公股銀主管表示，針對目前已經核貸的案件，內部都會「預留額度」，撥款當然沒問題，但對於新案，銀行受法規限制，的確不免要讓客戶「再排隊等等」。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，銀行則會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%為警戒區。（編輯：林興盟）1130821

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