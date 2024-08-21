央行下令 國銀9/6前提報不動產貸款總量自主改善方案

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）房市迅速升溫，央行緊急出面，今天發布新聞稿指出，近期陸續邀請34家國銀總經理座談，籲請業者自主管理不動產貸款總量，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

央行提出兩現象，一是今年以來全體銀行不動產貸款集中度居高，去年下半年起，房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升。

今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.4%，接近歷史高點的37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

第二，信用資源過度流向不動產貸款，不利金融穩定與經濟永續發展。

央行指出，信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需的資金，不利經濟永續發展。銀行基於社會責任，宜引導信用資源合理配置，勿助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。

央行表示，鑑於國際間有不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退的先例，為防患未然，國銀有必要就不動產貸款集中度居高情形進行改善。

央行並直接下出指令，請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量。

央行業務局局長潘榮耀表示，考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，並維持市場競爭公平性，請各銀行在不影響無自用住宅民眾購屋及業者推動都市更新、危老重建所需資金的前提下，依據其自身經營情況，於9月6日前，研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。

潘榮耀說，央行將審視各銀行研提的不動產貸款具體量化改善方案，定期審視各銀行改善成效，並透過實地查核，督促銀行落實執行改善方案。