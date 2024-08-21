央行祭不動產貸款總量管制 專家：銀行放款將更謹慎

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（中央社記者何秀玲台北21日電）央行下令，籲請國銀9月6日前提報不動產貸款總量自主改善方案。專家指出，以往央行也曾找過銀行喝咖啡，不過都「自律」意味濃厚，很少見到央行態度如此強硬，未來恐怕銀行端銀根更緊，放款將更為謹慎。

受到央行對不動產貸款態度轉趨強硬影響，營建類股近2日拉回下跌，資深分析師簡伯儀向中央社記者說，營建類股受到政策影響頗深，大盤短線來看，開始面臨震盪，漲多整理態勢確定；不過畢竟股市還在高檔，台積電持續有建廠效益，房地產需求和熱度還在，他建議投資人可以觀察，有哪些建商集中在第3季或第4季入帳，或許有機會看到不錯的標的。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全認為，央行提出的限縮貸款政策，相信本意在於強化金融體系的營運合理性；但是突襲式的政策執行，將可能產生諸多問題，甚至造成市場秩序破壞，乃至供需失調等諸多不可預期狀況。

他認為，最後受害的將不只是房地產業者，更可能反向傷害購屋大眾，形成雙輸的局面。他呼籲政府能採用漸進性處理，同時不溯及既往，讓業者能繼續穩健地經營、民眾能安心購屋。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以前央行也找過銀行喝咖啡，但通常都會請銀行自律，「很少見這麼強硬」，公開宣示對外說明並要求銀行配合，各銀行勢必得提出讓央行滿意的改善方案。

目前有聽到銀行的短期做法，是避免房貸放款部位增加，採取還多少借多少的方式因應；如今央行公開要求，銀行未來放款將更為謹慎，要觀察未來銀行是否針對放款年期、寬限期等措施更為審慎。

針對此次央行控管不動產貸款總量，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，首先銀行端銀根更緊，放款更為保守，價格更難墊高，賣方很難期待高價。此外，為了控總量，未來各銀行挖東牆補西牆，「不講武德說抽就抽的事情一定還有。」由於目前是選舉空窗期，狀況可能還要到明年都不會緩解。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰向中央社記者表示，央行勸告和約束的意味濃厚；但他認為，與其限制銀行避免過度集中流向不動產貸款，政府更應注意物價上漲，像是建築材料成本上漲、土地上漲等因素，而不是從金融手段下手。

中華工程發言人程安慈指出，央行若祭出貸款總量管制，未來推案量將受到影響，同時建商會因為限貸議題衍生存貨去化減緩；而在缺工、營造成本不斷墊高的大環境下，對於規模較小的建商衝擊更大。（編輯：張良知）1130821