房仲：上半年預售總銷衝1.4兆元 台中北屯交易最熱

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（中央社記者何秀玲台北16日電）信義房屋根據實價登錄預售屋交易資料，6月預售揭露約1.54萬件，總揭露金額達新台幣2885.7億元；今年上半年預售揭露量近8萬件，年增60%，揭露金額為1.4兆元，年增80%。

永慶房產集團盤點今年上半年全台10大預售屋購屋熱區，並比較近5年同期房價漲幅，台中市北屯區房價大漲1倍以上，房價漲幅位居第一；桃園市有4大行政區上榜，是預售屋交易最熱絡的縣市。

信義房屋指出，全台從去年10月至今年6月，除了農曆年節期間，每個月單月揭露狀況都超過1萬件，3至6月更出現單月1.38萬至1.59萬件的盛況，顯示預售市場銷售狀況暢旺；統計上半年銷售揭露金額達1.4兆元，銷售件數近8萬件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年房市在通膨、股市大漲資金行情帶動下，房市交易表現熱絡，預售市場月銷1萬件已表現不錯，今年3至6月預售賣6萬件更火熱；但此為股市修正前盛況，未來可以觀察8月揭露數字，即可知預售市場是否受股災與銀行貸款消息影響。

永慶房產集團觀察2024年上半年全台10大預售屋交易熱門行政區中，台中市北屯區以2546件交易名列第一，每天平均有14件以上交易；對比2020年同期的住宅單價，北屯區單價漲幅達117.6%。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市有中部科學園區坐落，近年也有不少產業挹注，提供大量就業機會，帶來強勁購屋需求。

另外，桃園市有4行政區上榜，包括中壢區、龜山區、桃園區、大園區為預售交易最熱絡的縣市。陳金萍表示，受惠桃園軌道建設持續推進，搭配TPASS行政院通勤月票效應，加上房價較雙北地區更具優勢，吸引不少購屋客進場。（編輯：張良知）1130816