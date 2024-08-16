本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

房仲：上半年預售總銷衝1.4兆元 台中北屯交易最熱

2024/8/16 21:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北16日電）信義房屋根據實價登錄預售屋交易資料，6月預售揭露約1.54萬件，總揭露金額達新台幣2885.7億元；今年上半年預售揭露量近8萬件，年增60%，揭露金額為1.4兆元，年增80%。

永慶房產集團盤點今年上半年全台10大預售屋購屋熱區，並比較近5年同期房價漲幅，台中市北屯區房價大漲1倍以上，房價漲幅位居第一；桃園市有4大行政區上榜，是預售屋交易最熱絡的縣市。

信義房屋指出，全台從去年10月至今年6月，除了農曆年節期間，每個月單月揭露狀況都超過1萬件，3至6月更出現單月1.38萬至1.59萬件的盛況，顯示預售市場銷售狀況暢旺；統計上半年銷售揭露金額達1.4兆元，銷售件數近8萬件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年房市在通膨、股市大漲資金行情帶動下，房市交易表現熱絡，預售市場月銷1萬件已表現不錯，今年3至6月預售賣6萬件更火熱；但此為股市修正前盛況，未來可以觀察8月揭露數字，即可知預售市場是否受股災與銀行貸款消息影響。

永慶房產集團觀察2024年上半年全台10大預售屋交易熱門行政區中，台中市北屯區以2546件交易名列第一，每天平均有14件以上交易；對比2020年同期的住宅單價，北屯區單價漲幅達117.6%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市有中部科學園區坐落，近年也有不少產業挹注，提供大量就業機會，帶來強勁購屋需求。

另外，桃園市有4行政區上榜，包括中壢區、龜山區、桃園區、大園區為預售交易最熱絡的縣市。陳金萍表示，受惠桃園軌道建設持續推進，搭配TPASS行政院通勤月票效應，加上房價較雙北地區更具優勢，吸引不少購屋客進場。（編輯：張良知）1130816

#北屯區
#台中市
#信義房屋
#桃園市
#曾敬德
#預售屋
#永慶
#永慶房屋研展中心
#永慶房產集團
#行政院
#信義房屋不動產企研室
#陳金萍
陳金萍
六都7月買賣移轉棟數 創2014年以來同期新高房仲：彙整今年前5個月實價登錄 小宅交易中壢最熱
曾敬德
房仲：上半年個人房地合一全國稅收293億創新高5月預售揭露案交易額雙創近3年高 房仲：買氣仍熱絡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：