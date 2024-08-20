新青安申請趨嚴？ 8大公股銀行7月受理件數金額雙降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）財政部今天公布最新統計，新青安7月單月核貸戶數7876戶，核貸金額新台幣623.32億元，月增近1成，但7月受理案件降至6805戶，大減逾1600戶，更有銀行受理件數衰幅逾7成，受理金額同樣呈衰退格局，顯見銀行加強貸前、貸後管理效果逐漸浮現。

中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家貸款」，自去年8月1日起放寬各項條件，外界稱為新青安。

財政部國庫署最新統計，今年7月撥貸7876戶、金額623.32億元，分別較6月增加約8.72%、9.8%，暫時中止6月衰退局面。

觀察各行庫今年7月承作新青安狀況，以台灣銀行撥貸1759戶、金額137.19億元居冠，土地銀行、合作金庫、華南銀行撥貸均超過1000戶。

累計去年8月至今年7月底，新青安共撥貸戶數7萬3100戶、金額約5472.3億元。

不過，由於各行庫加強貸前徵審、貸後管理，7月新青安受理件數6805件、金額544.73億元，件數較6月減少1616件、金額減少138.3億元。其中，第一銀行衰退情形最為劇烈，6月受理1894件，7月驟降至443件，減幅逾7成；7月受理金額也只剩37.02億元，較6月大減129.48億元。

整體而言，僅台灣銀行、土地銀行受理件數與金額維持成長，台灣中小企業銀行件數持平、金額微幅增長，其餘全數衰退。

新青安方案利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止；另最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：潘羿菁）1130820