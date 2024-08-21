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新青安房貸兩波查核結果 轉租等違規比率約2.4%

2024/8/21 19:38（8/21 20:22 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張璦台北21日電）追查新青安房貸非自住違規戶，財政部今天表示，針對113年4月1日至6月底核貸案件啟動的第2波查核，涉有出租情事34件，人頭戶39件，合計違規73件、占該期間整體撥貸戶2萬2396戶的約0.3%。

加計首波查出的1502件違規，新青安自去年8月開辦以來，至今年6月底，一共1575件違反自住規定，占總撥貸戶數6萬5224戶的約2.4%。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件，即外界所稱新青安。新青安政策推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發爭議。

為杜絕新青安濫用亂象，政府啟動跨部會清查，首波查核主要先就112年8月1日至113年3月31日已核貸的新青安貸款案件，由公股銀行自行篩選疑似高風險態樣個案，並以政府資料勾稽未符自住案件。

第1波查核結果顯示，新青安涉有出租情事1332件，人頭戶170件，合計違規1502件、占該期間整體撥貸戶4萬2828戶的約3.5%。

第2波查核則是針對113年4月1日至6月底的核貸案件，撥貸戶數共達2萬2396戶，根據財政部今天公布統計，其中涉有出租情事34件，人頭戶39件，合計違規73件、占該期間整體撥貸戶的約0.3%。

目前各行庫均已針對違規戶，陸續追回利息補貼、重談貸款條件等，以利率來說，雖每件個案情況不同，每間行庫利率區間、考量也不同，但基本上會由現在新青安一段式的1.775%，調高至目前首購市場的非政策地板價利率2.185%之上，也有可能回到新青安補貼2碼（0.5個百分點）之前的水準、即2.275%。

寬限期方面，公股銀主管表示，應會由新青安給出的5年，回歸到一般房貸的3年；貸款年限則須視借款戶年齡做調整，由新青安提供的40年，調降到30年、20年不等。

財政部指出，將持續觀察新青安貸款相關優化措施執行情形，從源頭杜絕未符購屋自住目的案件，落實政府協助無自有住宅者安心成家的政策目的，兼顧整體房市健全發展。

財政部強調，新青安貸款推動初衷是為協助無自有住宅家庭購屋安居，為立意良善的政策，呼籲民眾珍惜個人申貸權益，切勿不當使用，使新青安貸款回歸安心成家、購屋自住的政策美意。（編輯：林興盟）1130821

#央行
#財政部
#新青安
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