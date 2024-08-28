卓榮泰：沒有限貸令 新青安若被濫用將有進一步作為

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北28日電）政府日前增訂新青安限貸一次規範，防堵政策被投機濫用，行政院長卓榮泰今天表示，未來個人或建商若持續誤用或濫用新青安政策，行政團隊將會進一步討論，思考用更大力量恢復政策本意；卓榮泰也強調，政府絕無限貸令，將邀請央行討論方案，盼9月6日前做出讓民眾安心的決定。

中央銀行統計，今年6月底銀行不動產貸款占總放款比率升為37.4%，接近歷史高點的37.9%，認為銀行放款不動產集中度偏高，提醒34家本國銀行自主管理不動產貸款總量，市場解讀為限貸令，央行要求銀行業者須在9月6日前，研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。

卓榮泰今天出席行動創新AI內閣執政101記者會時表示，政府沒有，也不會有限貸令，央行是關心整個金融市場貸款成數的安全準備，才會有對的積極作為，但這絕對不會影響到一般或已經進行貸款的民眾，「對他們權益不應造成困擾」。

他說，為了讓民眾安心，近期將邀請央行討論目前方案，希望9月6日前做出讓大家安心的決定。

此外，新青安房貸政策在上半年遭批評有轉租、人頭戶等問題，且造成房價上漲，行政院因此提出精進措施。卓榮泰今天表示，未來個人或建商若持續有誤用或濫用新青安政策等作法、脫序行為，行政團隊將有進一步討論，思考用更大力量讓政策恢復本來原意，或是清楚討論政策看如何繼續進行下去，「近期內再做一個決定」。

行政院經濟發展委員會顧問會議預計9月3日登場，卓榮泰表示，感謝顧問近日都放下手上工作，參加大小事前的會議，當天將有個總結報告。

對於企業跟進加薪，卓榮泰說，軍公教人員明年待遇調升3%，很高興有營造廠跟進加薪，加了11%，雖然應該是特例，但希望民間產業能在加薪議題上盡量加油，而近日與產業界談到加薪議題時，獲得的掌聲已經越來越多，相信大家有朝這方向思考。（編輯：潘羿菁）1130828