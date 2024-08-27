民眾怨買房申貸困難 央行發聲明強調不影響首購

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）近期國銀不動產放款接近滿水位，開始出現排隊撥款等現象，為了避免民眾誤解，央行今天發布新聞稿，強調申貸困難並非央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量所致，且已告知國銀調整過程應避免傷及無辜，不應影響無自用住宅民眾購屋。

央行今天發布新聞稿指出，112年下半年以來，因房市交易熱絡、房價上漲，帶動全體銀行不動產貸款餘額快速成長，部分銀行承做不動產放款已接近銀行法第72之2條規範上限，或銀行內訂的警戒值。

也因此，113年年初以來，部分銀行自行採行相關不動產貸款管控措施，如審核期拉長、排隊撥款等作法，部分媒體稱之為「限貸令」。

央行看到今年以來全體銀行不動產貸款集中度居高，便於8月12日至21日間，邀請銀行座談，籲請銀行自主管理不動產貸款總量，以改善信用資源過度集中不動產貸款情形，避免資金流向非自住的投資客或投機客，造成囤房、炒房。

央行強調，近期民眾申請房貸困難，並非央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量所致；而且自主管理不動產貸款總量措施，是由銀行依據自身經營情況，於未來一年內，以漸進方式逐步調整，銀行有充裕時間調整不動產貸款相關授信業務。

央行指出，已於8月21日、22日發布新聞稿說明央行籲請國銀自主管理不動產貸款總量措施後，部分人士將近期民眾抱怨申請房貸困難情形，歸因於央行道德勸說措施，與事實不符。

央行重申，未來一年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需的資金。（編輯：楊凱翔）1130827