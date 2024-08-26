兆豐金：政府2措施抑制投資客 下半年房市回歸供需

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（中央社記者張璦台北26日電）上半年房市交易熱絡，兆豐金今天指出，隨央行祭出第6波選擇性信用管制，政府對新青安推出精進策略和查核措施，恐抑制投資客購屋意願，因此評估下半年房市將回歸基本供需面，兆豐銀房貸策略仍聚焦首購、自住。

兆豐金控今天舉辦2024年第2季線上法說會，會中法人、媒體關切美國聯準會（Fed）降息影響，以及房市展望、消金業務等議題。

兆豐金指出，今年上半年國內經濟景氣數據相當亮眼，股市屢創新高所帶動的財富效果，加上整體就業市場非常穩健、薪資有所提升，推升消費者信心並帶動房市買氣。

兆豐金表示，預期下半年消費動能會持續攀升，市場對於聯準會可能降息的預期持續升溫，投資人傾向提前布局股票、債券市場，帶動個人理財與資金周轉需求，但央行在6月祭出第6波選擇性信用管制措施，政府對新青安房貸也提出各種精進策略與查核措施，可能會抑制投資客購屋意願，因此預期下半年房市將回歸到基本供需面。

兆豐金指出，兆豐銀行下半年消金放款策略，在房貸業務方面，仍聚焦首購、自住需求，也會爭取優質土建融案衍生的整批分戶房貸業務。

此外，兆豐金表示，兆豐銀上半年交易收益年減18%，FxSwap操作部位方面，上半年操作收益為新台幣65.29億元，與去年同期比較，減少了8.19億元。（編輯：林興盟）1130826