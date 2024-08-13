房仲：股房雙漲效應 今年4月雙貸族達36.8萬人創高

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（中央社記者何秀玲台北13日電）住商機構盤點聯徵中心最新數據統計，今年4月全台同時有房貸與信貸的「雙貸族」人數達36.8萬人，雙貸族人數、平均每人房貸、信貸金額3大數字均刷新聯徵中心自2012年統計、12年以來同期最高紀錄。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，今年3月央行宣布升息，6月再推加強版「第2戶限貸令」，但雙貸族人數居高不下，推估除了房價高漲，使購屋人需藉由信貸補上房貸缺口之外，也與上半年股市大漲，不少房貸族增貸投資金融商品有關。

根據聯徵中心最新統計，今年4月同時持有房貸、信貸人數約為36.8萬人，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，3項數據都是2012年以來同期最高。

徐佳馨分析，雙貸族人數與貸款金額屢創新高，主要有3原因，首先是疫情以來的房市多頭，全台房價高居不下，不少購屋人怕未來買房越來越貴，即使資金較不充裕，仍希望提早「上車」，因此需藉由信貸彌補資金缺口。

第2，上半年台股持續創新高，吸引已購屋者持續增貸投入股海；第3，通膨環境之下，日常開銷成本加高，房貸族不得不增貸以維持生活品質。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，觀察歷年數據，雙貸族人數增長大致與房市大盤走勢相符，例如2012年房市進入大多頭，當時雙貸族人數約達31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數保持28至29萬人，直至2020年爆發疫情全台房市復甦，雙貸族數量破30萬人大關，至今人數仍居高不下。

他提醒，下半年面臨美國總統大選、中東局勢不穩及烏俄戰爭等地緣政治問題下，全球金融波動的風險提高。近期台股出現大幅震盪，這波多頭不少房貸族以房增貸，或是再借信貸放大操作槓桿，當遇股市下殺或房市翻轉將難以收拾，投資者應審慎評估。（編輯：潘羿菁）1130813