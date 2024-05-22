房仲：台北市10年淨遷出逾21萬人 台南房價飆升近9成

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（中央社記者潘智義台北22日電）住商機構觀察內政部與實價資料，統計10年六都累計淨遷入人口數與房價，其中人口淨遷入數排名倒數第2、3名的南二都，漲幅卻相當驚人，尤以台南市房價飆升近9成居六都之冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶透過新聞稿表示，南二都雖說人口增幅不比桃園等新興城市，不過「人沒來，錢卻來了」，科技產業進駐帶動區域經濟發展，也加大房價上揚力道。

根據內政部統計，桃園、台中2014至2023年淨遷入人口累計分別達19萬7322人、10萬2824人，位居六都冠亞軍。而台北、高雄則為六都中，為10年來淨遷入人口達到負數的城市，其中北市更遷出逾21萬人。

賴志昶分析，北市受高房價所困，不僅是首購年輕族群難以移入，不少中高年齡層族群若想換屋，大多也換不回北市，僅仍選擇新北或桃園，房價長久處於高檔，人口外移趨勢難解；此外，近年來機場捷運、TPASS等議題炒熱，大台北交通機能逐漸健全，外縣市親民的房價，也讓人口持續外移。

至於桃園、台中能成為人口成長的績優生，大家房屋解釋，前者主要受益親民房價，吸引民眾移入；後者則為科技業聚落的後起之秀，且近期重劃區議題濃厚，受到中部其他縣市購屋者青睞。

另外，比較實價登錄資料，10年來房價漲幅以台南、高雄等南二都位居冠亞軍，而南二都近10年的人口遷移人數則是相對少數。

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住商機構高屏澎區協理林祺博分析，南部各縣市常因就業機會與房價變動，而人口互相遷移成長，不過綜觀房價發展，無庸置疑漲幅為六都之冠。主因南二都過去房價長期處於低檔，房價維持一字頭許久，因此相對漲幅空間大。

再來就是南二都近期吸引高科技產業進駐，帶動經濟發展之虞，也為區域帶來高收入的科技新貴移入，因此雖說兩都成為金流的強力磁鐵，進而推升在地房市發展前景。（編輯：潘羿菁）1130522