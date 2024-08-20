租金補貼上路2年 房仲：竹縣桃園市新北市漲幅前3高

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（中央社記者何秀玲台北20日電）內政部2022年7月實施「300億元中央擴大租金補貼」專案至今已滿2年，並於近日延長至2026年。各界關注租金補貼是否使租金行情升高，住商機構觀察實價數據發現，近2年七都平均租金僅台南市下滑，漲幅前3名分別為新竹縣、桃園市及新北市。

另外，若以2024年每坪租金均價前三名來看，台北市均價1475.9元稱冠，其次為新北市均價為894.6元，新竹縣均價781.3元位居第三名。

住商機構統計七大都會區租賃實價資料，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市等，將尚未實施租金補貼的2022年上半年，與2年後同期的平均租金單價做比較。統計發現，漲幅第一名為新竹縣21.9%，第二名為桃園市18.3%，第三名為新北市13.2%；僅台南市不漲反跌，下滑3.5%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，觀察租金漲幅最驚人縣市，新竹縣市受惠科學園區議題，磁吸工作族群，但新竹房價近年持續高漲，都會區租屋市場蓬勃發展，區域租金2年來飆漲1至2成，桃園市、新北市因親民房價與便捷交通，吸引「脫北（台北市）者」、首購族相繼移入，帶動出租市場。

台南市上半年平均租金單價約636.9元，與2022年同期相比，反而下滑3.5%，賴志昶指出，租金市場出現價格萎縮，是因台南房市過去新案供給量小，產業人口或年輕族群僅能租屋滿足居住需求，不過近期區域有不少建商插旗，市場供給逐漸滿足。

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而台南房價相對周邊縣市親民，過去租屋主力的年輕人「以買代租」，提早「上車」晉升有房族，當租屋市場需求降低，連帶拉低市場平均單價。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，政府為落實居住正義，不僅打炒房，也大力推動補貼政策，除了推動社會住宅、包租代管之外，還有中央擴大租金補貼專案計畫，受理時間持續拉長，承租人可自行申請，且租金補貼申請通過，房東也可成為公益出租人，租屋族可把握機會享有政策補貼。（編輯：林家嫻）1130820