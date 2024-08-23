房仲：限貸令恐衝擊中小建商與交屋 買賣移轉將緊縮

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（中央社記者潘智義台北23日電）住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此波「最嚴限貸令」衝擊中小型建商與近期交屋民眾，下半年買賣移轉量勢必緊縮；房價是否出現盤整，需視整體金融環境而定。

中央銀行21日籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，住商機構表示，各界解讀為抑制過熱房市。住商機構觀察內政部數據，2022年全台住宅用建照量共逾18萬戶，創1995年以來最高峰，若以工期3年計算，當年度建案最快於今年出現交屋潮，當時進場民眾，恐怕交屋時申貸就是一大難關。

觀察內政部數據，徐佳馨說明，自1991年有統計以來，核發純住宅用建造執照宅數最高峰出現在1992至1994年間，此3年建照量每年皆多達20萬戶以上，之後未曾突破20萬戶大關；直到近期疫情後房市進入多頭，2020至2022年出現新一波高峰，其中2022年純住宅用核准建照戶數多達18萬674戶，創下自1995年來最高紀錄。

徐佳馨指出，2020至2022年間全台純住宅用核准建照戶數共達51萬1178戶，若以現今工期約3至5年計算，將於今年起出現超大量體的交屋潮，適逢下半年央行控管不動產貸款總量，此波禁令首當其衝的就是疫情後進場、並將於近期交屋的預售買盤。

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此外，銀行管控整體不動產貸款，對於急需土建融來購地與置產的中小建商而言，恐有斷金流的風險。欲購置中古屋民眾，若非自身條件絕佳，申貸也將是一大難關。

整體而言，此波限貸令將大幅打擊整體房市，惟現今國內經濟體質尚佳，中古屋主或新案建商對價格仍有期待，買賣雙方對價格認知恐怕將出現拉鋸，下半年整體房市將呈「價穩量盤整」局勢。（編輯：張良知）1130823