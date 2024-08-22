新新併啟動 中信金是否遞件收購新光金受矚目
2024/8/22 23:52
（中央社記者羅元駿台北22日電）國內第2件金金併啟動，新光金與台新金通過換股合併計畫，不過中信金早在8月20日就宣布將申請投資新光金，金管會至今尚未收到中信金的申請，由於新新併已敲定10月9日召開股東臨時會，中信金是否能趕在此之前，取得金管會同意發動收購，外界高度關注。
新光金和台新金今天晚間共同發布重訊表示，啟動金控合併計畫，決議以台新金為存續公司並更名「台新新光金融控股有限公司」，台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股，每1股特別股換新光金1股特別股。
不過，中信金在20日突然宣布申請投資新光金，被市場解讀為半路搶親。金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會上表示，目前尚未收到中信金申請轉投資新光金申請書。
按照金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，也就是說，中信金必須取得同意權後才能啟動。
如今，新新併已敲定10月9日召開股東臨時會，若中信金趕在此之前取得同意權，展開收購計畫，勢必讓新新併增添變數。
此外，中信金至今尚未公布收購價格，若最後提出優於新新併的併購條件，也將影響新光金股東態度。
對於晚間台新金及新光金晚間共同通過換股合併案，中信金低調表示，針對市場其他個案不予回應。（編輯：潘羿菁）1130822
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