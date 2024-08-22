睽違22年新新併啟動 能否達陣金管會態度成關鍵

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（中央社記者羅元駿台北22日電）儘管中信金攔轎搶親，新光金與台新金今天依舊宣布通過換股合併案；回顧新新併歷程，早在2002年，2家金控就觸及此議題，當時因新壽須增提新台幣196億元責任準備金，導致合併卡關，睽違22年的新新併，這次是否能順利達陣，成就國內第2起金金併，備受矚目。

新光金成立於2002年，由新光人壽與力世證券（後更名為新壽證券）以股份轉換方式合組成立，金控獲利主引擎為人壽公司；台新金同樣成立於2002年，由台新銀行及大安銀行以股份轉換方式設立，並決議將大安銀行併入台新銀行。

新光集團創辦人吳火獅長子吳東進曾擔任新光金董事長，吳火獅三子吳東亮則掌台新金，因此2家金控於2002年探討新新併可能性，不過當年因新壽需一口氣增提196億元責任準備金，致合併案最終破局，當時也留下「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的名言。

2020年又傳出吳東進與吳東亮，向時任金管會主委顧立雄表達新新併想法。

2022年，新光金與台新金再度啟動合併前置作業，曾各自成立合併研究，不過因股價問題致合併案無疾而終。

2023年6月，吳東亮支持的新光金改革派，取得新光金經營權後，董事洪士琪提案重啟評估與台新金合併案，引來大股東反彈，一度讓2家合併路途遙遙。

如今中信金搶在雙新董事會開會前夕，率先公告將向金管會申請直接投資新光金，加上外傳中信金已備好將提出優於新新併條件，搶親企圖來勢洶洶。

金管會主委彭金隆上任滿月時，透露他對於金金併想法，他認為，任何一件能增強競爭力、符合法令，並能兼顧股東權益及市場穩定的併購，他都抱持支持態度，金管會不會為支持而支持、為合併而合併。

也就是說，新新併是否順利達陣，端看預期合併效益是否能說服金管會，以及金管會對中信金申請投資新光金的准否。

檢視新光金股價長期低於票面額，2023年為唯一虧損金控，並連續2年未配發股利，虧損也讓子公司新壽資本適足率（RBC）不足承壓，如今新光金6月稅後淨利突破百億元，加上125億元現金增資及剩餘25億元次債募集，營運步入佳境、體質逐漸改善。

台新金近3年每股盈餘（EPS）都有1元以上水準，但在14家金控排名屬中後段，2021年的1.63元、排名第8，2022年為1.09元、排名第11，以及2023年的1.01元、排名第12。

過去新新併探討，一路走來波折不斷，這次是否能夠順利達陣，後續發展備受關注。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130822