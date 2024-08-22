吳東亮：新新併將是金控合意併購首例 籲股東支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、蘇思云台北22日電）台新金及新光金今天傍晚分別召開董事會通過100%換股合併計畫，台新金董事長吳東亮表示，若新新併順利完成合併，將是台灣金融史上最大購併案例，也將創下金控合意併購首例，呼籲股東在股東臨時會全力支持合併案。

台新金及新光金今天傍晚雙雙召開董事會通過換股合併，雙方經營團隊並在晚間9時30分召開說明會，吳東亮會中表示，「雙方邁出這一步醞釀很久，是謹慎、更是珍惜」，雙方有相近企業DNA及文化傳承，彼此業務成效亦互補，相信合併對2家員工、股東及客戶均為最好選擇。

吳東亮指出，過去幾年新光金因經營不善陷入困境，新經營團隊自2023年6月就任以來，積極努力改善公司體質、提升經營績效，在今年首季終轉虧為盈，創下優異表現，但危機尚未完全解除，將來還要一起全力以赴應付挑戰。

他比喻，企業合併如結婚，不僅是娶走對方美好外表，還包括互相責任與義務，台新金今天與新光金簽訂合併契約，將以100%換股合併，2家公司股東將成為一家人，合併後金控稱為「台新新光金融控股公司」。

吳東亮表示，他和新光金董事長魏寶生今天同時簽訂員工安置計畫，新光金所有經理人與員工留任3年並承認原有工作年資，具體保障新光金逾1萬5000名員工的工作權益，讓員工及其家庭均能安定生活、認真工作，這是台新金的責任，也是對新光金的承諾。

吳東亮說，後續雙方還要召開股東臨時會，通過後將正式向主管機關金管會申請核准，若台新金與新光金順利完成合併程序，不但牽涉3大意義與責任，亦將在台灣金融發展史上邁出一大步。

首先，吳東亮提到，新光人壽為其先父吳火獅所創，在台灣有逾60年歷史，2家公司合併，如同他大哥吳東進曾說過，「兄弟登山、各自努力，期許山頂會合」，如今雙方對峰頂更近一步，對他而言，不但責無旁貸、且任重道遠，合併後將更有力量面對未來、開創新局。

其次，吳東亮指出，台新金與新光金合併，因優勢互補，經營綜效可期，且企業文化類似，更可創造良好績效，回饋員工、股東及客戶，促進金融穩定，進而提升社會全體利益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第3，吳東亮表示，此案若在主管機關及全體股東支持下順利完成，將創台灣金融史上首次金控合意整併先例，希望亦能成為金融業合意併購典範，他也期望未來有更多合意整併案例，增進全體金融業成長，擴大經營規模，支持台灣企業進軍全球打國際盃，提升台灣產業國際競爭力，並為金融業國際化打下基礎。

吳東亮說，今天台新金與新光金邁出一大步，若順利整併，對整體金融業可說是進入一個新時代，這是台灣金融史上最大購併案例，極具指標意義，政府正欲積極推動金融業成長，隨台新新光金控即將成立，將有助達到足夠規模積極參與政府目標，讓台灣未來能成為亞洲資產管理中心，他呼籲雙方股東在股東臨時會全力支持此案，以順利完成合併程序。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1130822