吳東亮：雙新併想法自大哥吳東進開始 雙方溝通無礙
2024/8/22 23:52
（中央社記者謝方娪、蘇思云台北22日電）新光金2023年6月經營權變天後，走過強化新壽資本挑戰，如今董事會通過與台新金合併，外界聚焦台新金董事長吳東亮大哥、新光金大股東吳東進態度，對此吳東亮表示，「與他（吳東進）溝通無虞，雙方合併想法多年前自他開始」。
台新金及新光金今天召開董事會通過換股合併，雖雙新併在今天創新里程碑，但新光金自2023年6月經營權易主後，自新壽增資到金控併購，股東間屢屢意見分歧，如今又面對中信金搶親的微妙局面，新光金創辦人暨大股東吳東進態度格外受到外界矚目。
吳東亮於今天晚間說明會回應媒體提問時表示，今天說明會出席人員都是雙方公司幹部及經營團隊，大哥吳東進不在場，是因他已不在新光金董事會，這是幾年前金管會的決定，讓吳東進離開董事會。
吳東亮說，他和吳東進常見面，溝通沒有問題，事實上希望台新金和新光金合併，本來即是吳東進的想法，「很多年前，從他找我開始的」。
吳東亮強調，他相信完全換股對雙方股東都是好事，新光集團都是長期持股、長期股東，合併案採100%換股，對穩定長期股東是好事，對新光股東絕對有加分。（編輯：潘羿菁）1130822
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