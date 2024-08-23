台新金：新新併是善意合併 有信心爭取金管會支持

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（中央社記者蘇思云、謝方娪台北22日電）台新金總經理林維俊今天表示，「新新併」符合金併法合併審酌因素，是經過2年多深思熟慮才有的善意合併案，跟倉促中拿出的敵意併購案相比，有信心可爭取金管會支持。

台新金及新光金今天傍晚分別召開董事會決議通過換股合併，並在晚間赴證交所召開重大訊息記者會。台新金與新光金晚間舉行說明會，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生先進行換約，並開放媒體採訪。

林維俊表示，針對金併法合併審酌因素進行評估，台新跟新光合併案都符合要求。雙方合併後成為台灣第4大金控，金控獲利來源更均衡，有助於提升台灣金融業國際競爭力。此外，合併後金控、銀行、人壽與證券的市占率都未超過15%，沒有壟斷疑慮。

林維俊表示，台新金還有處分彰銀未使用資金，新光金也剛完成新台幣138億元現金增資及新光人壽20億無擔保次順位金融債，可充實未來子公司發展所需資本，且擬制合併後資本比率皆在法定標準以上，財務狀況健全。合併後也提升便利性，營運據點與銷售通路增加。

媒體也關注中信金發動敵意併購的後續流程，林維俊表示，敵意併購需要事先跟金管會溝通，中信金重訊只說董事會通過投資新光金，若中信金遞件後，經過一段時間，金管會沒有特別疑慮，可能視同通過。台新跟新光合併案經過2年多努力，是深思熟慮後才有的對等合併案，相比之下，相信中信金還沒對新光金做過盡職調查，也沒考慮員工問題。

林維俊表示，台新新光合併案有信心是比較好的案件，相信金管會在考量非常善意合併、且考慮股東員工客戶權益的案件，跟倉促中拿出的敵意併購案相比，有信心可以爭取金管會支持。假設金管會核准，中信金當然可以公開購買新光金股權，但只能買到停止過戶日9月10日，才能在股東臨時會投票。

合併案台新金將發行新股給新光金全體股東，取得新光金流通在外全部股權，台新金以每0.6022普通股換新光金1股普通股，每1股特別股換得新光金1股特別股。

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至於媒體關注換股比例如何計算，林維俊表示，換股比率不是只看一天股價，而是經多位財顧專家分析許多資料計算而來，以昨天新光金收盤價來講，好像低於這個價格，但拉長時間看，新光金從4月26日到7月8日，市場上已經給予股價22%溢價，加上後來新光金也公布上半年業績，獲利非常好。

林維俊指出，如果併購案順利，明年新光金股東也能分享台新金配股與配息，換股後就是同一家人。換股比例是經過很多不同比較方法而來，參考各種因素做綜合考量，這是非常合理的標準。（編輯：潘羿菁）1130822