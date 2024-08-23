外資聚焦「新新併」 買新光金近16萬張、賣超中信金

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（中央社記者江明晏台北23日電）台股今天小漲9.22點，收在22158.05點，外資賣超19.5億元，調節中信金與熱門ETF；買超新光金近16萬張與台新金等金融股，布局聚焦「新新併」題材。展望台股後市，法人認為，將關注輝達（NVIDIA）下週公布的財報。

台股今天漲9.22點，收在22158.05點，成交值新台幣3048.55億元。三大法人合計買超19.15億元。其中，自營商買超3.96億元，投信買超34.69億元，外資及陸資賣超19.5億元。

值得注意的是，外資連3日賣超，自營商轉為買超，投信已連續6日買超。

根據公開資訊指出，外資賣超前10名中，中信金位居首位，外資賣超逾4.9萬張；而外資買超方面，新光金、台新金位居前兩名，分別買超逾15.9萬張及8732張，顯示「新新併」為外資操作的關注焦點。

其餘外資賣超排行方面，第2、3名為元大台灣50反1賣超逾3.6萬張、賣超中石化逾3萬張，其他賣超00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息及國泰台灣加權反1等ETF，友達、遠東銀、景碩等個股也入榜，成為外資調節對象。

根據外資今天前10大買超個股來看，除新光金、台新金之外，永豐金、華航、昇陽半導體、開發金、玉山金、兆豐金、富邦金、中華電均為外資買超標的。

投信方面今天買超聯電、中信金、開發金、國產、遠傳、長榮航、台灣大等。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股近期量縮盤整，主要因為指數接近漲多壓力區，加上市場靜待聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）明天在全球央行年會發表的演說，觀望氣氛濃厚。

他認為，鮑爾在公開談話釋出的訊息會「四平八穩」，預料在政策和利率決策看法上都不會有大變動，也許會激勵股市成交量能，但指數往上空間可能性不大；而先前利空反映已告一段落，推測指數再出現長黑重挫的機率性也低，估呈現強勢整理格局。

展望後續，黃國偉表示，市場將關注輝達下週將公布的財報，會左右AI概念股走勢；而時序雖接近蘋果發表會，但蘋概股近期走勢緩漲，並不算太突出；半導體展將在9月登場，部分半導體設備股強漲，後續是否有利多出盡或題材邊際效應遞減的狀況，都是觀察重點。

針對法人動態，他表示，外資觀望態度還是濃厚，賣超力道縮手後，未見大幅買超，且通常在現貨買超同時，期貨會布空單，顯示避險意識仍強。（編輯：張良知）1130823