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中信金：每股14.55元公開收購新光金 一次到位至51%

2024/8/23 19:43（8/23 20:18 更新）
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圖為新光金與中信金23日盤中指數表現。中央社記者徐肇昌攝 113年8月23日
圖為新光金與中信金23日盤中指數表現。中央社記者徐肇昌攝 113年8月23日
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（中央社記者羅元駿台北23日電）新光金與台新金昨天通過換股合併計畫，台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股。中信金總經理高麗雪今晚表示，將以每股14.55元公開收購新光金股權，並提高收購新光金股權至51%。

中信金今晚於證交所召開重大訊息記者會，高麗雪說明，臨時董事會通過決議，將以1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股和現金約新台幣4.09元。

根據最新數據計算，若新新併達標，金控規模將突破新台幣8.3兆元，成為國內第4大金控；但如果是由中信金取得新光金，合併規模達13.6兆元，將擠下國泰、富邦金，一舉成為台灣第1大金控。（編輯：潘羿菁）1130823

中信金23日晚間在證交所召開重大訊息記者會，總經理高麗雪（圖）會中指出，中信金將以每股14.55元公開收購新光金股權，並提高收購新光金股權至51%。中央社記者趙世勳攝 113年8月23日
中信金23日晚間在證交所召開重大訊息記者會，總經理高麗雪（圖）會中指出，中信金將以每股14.55元公開收購新光金股權，並提高收購新光金股權至51%。中央社記者趙世勳攝 113年8月23日
（中央社製表）
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