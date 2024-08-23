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台新新光合併案
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新光金魏寶生給員工信件提2承諾 全數留用年資延續

2024/8/23 13:10（8/23 13:33 更新）
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國內第2件金金併啟動，新光金與台新金22日分別召開董事會通過換股合併計畫，晚間雙方經營高層出席換約說明會，新光金董事長魏寶生（立者）會中針對這項對等合併計畫發言。左為台新金董事長吳東亮。中央社記者王騰毅攝 113年8月22日
國內第2件金金併啟動，新光金與台新金22日分別召開董事會通過換股合併計畫，晚間雙方經營高層出席換約說明會，新光金董事長魏寶生（立者）會中針對這項對等合併計畫發言。左為台新金董事長吳東亮。中央社記者王騰毅攝 113年8月22日
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（中央社記者羅元駿台北23日電）新光金董事會昨天通過以換股方式與台新金進行合併，新光金董事長魏寶生發給全體員工內部信指出，2家金控合併具有重大意義，更是台灣金融史上首樁合意併購典範，並向員工信心喊話，保證全數留用、年資延續。

魏寶生透過給全體員工信件指出，與台新金換股合併意義重大，更希望成為台灣金融史上首樁合意併購的典範，創造員工、客戶及股東三贏的成果。

魏寶生指出，近年來台灣金融業處於過度競爭狀態，市場也朝向大者恆大局面發展。因此透過合併提高競爭力，在市場競爭中脫穎而出。

魏寶生表示，選擇台新金作為合併對象，是經過內部縝密思慮與專業評估，包含策略定位、績效改善、資產優化及企業文化等，最終審慎做出的決定。

魏寶生指出，透過這次合併，無論是在保險、銀行、證券及投信上都有優勢互補，可發揮最高的經營綜效。

魏寶生進一步指出，台新在成立之初，新光就曾調任多名優秀幹部前往任職，雙方從過去至今一直相互合作，在文化融合與傳承上的理解與尊重，有著其它金控所無法企及的默契，雙方企業組織與文化亦非常相近，也是選擇合併的重要考量。

魏寶生說，他自從加入新光這個大家庭以來，曾多次到全台各個營業單位拜訪及瞭解，看到每個員工競競業業的工作態度，為公司營運及客戶服務努力不懈，十分感動。

魏寶生向員工表達最誠摯的謝意，更強調員工是公司最重要的資產，合併後依舊會維護每個員工權益，除了全數留用，原本的工作年資也會全部延續，確保未來在更寬廣的舞台中，有更多的機會可以一展長才。（編輯：潘羿菁）1130823

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