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晚間影音新聞／漢光演習9日登場 10天9夜實兵演練首納灰色襲擾
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越南新光保代開幕 了解在地需求並評估擴大布局

2025/7/1 18:39（7/1 18:51 更新）
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越南新光責任有限公司為新光人壽全資子公司，1日在河內市舉行開幕儀式。新光人壽總經理黃敏義（左起）、董事長魏寶生及越南新光公司董事長張哲維、總經理邢謙義出席揭牌。中央社記者陳家倫河內攝 114年7月1日
越南新光責任有限公司為新光人壽全資子公司，1日在河內市舉行開幕儀式。新光人壽總經理黃敏義（左起）、董事長魏寶生及越南新光公司董事長張哲維、總經理邢謙義出席揭牌。中央社記者陳家倫河內攝 114年7月1日
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（中央社記者陳家倫河內1日專電）越南新光責任有限公司今天在河內市舉行開幕揭牌儀式，新光人壽董事長魏寶生指出，新光人壽先以保險代理人公司進到越南市場了解需求，之後將再評估成立壽險公司的可行性。

越南新光責任有限公司（越南新光）是新光人壽全資設立的子公司，也是新光人壽首家海外保險代理公司。在越南主管機關代表、中華民國駐越南代表劉世忠等逾百名台越賓客見證下，越南新光今天在河內市開幕揭牌。

魏寶生致詞時表示，新光人壽的策略是透過先在越南成立保險代理人公司，為法人與個人提供產險及壽險服務，以此了解越南保險市場，之後將再評估成立壽險公司的可行性。

新光人壽總經理黃敏義說，越南現在正處於經濟發展的黃金時期，尤其在保險市場有巨大的發展潛力。目前越南的保險滲透度約2.3%至2.8%，有很大的發展空間與成長性。

黃敏義認為，隨著越南的經濟持續成長和中產階級崛起，越南民眾的風險意識和理財需求不斷增強，對各類保險產品的需求也將持續上升，而這樣的環境，正是切入越南的好時機。

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劉世忠表示，越南政府近來展開中央政府精簡及地方政府合併，改革的同時並向國際社會與外資傳達明確訊息，即越南的經濟必須持續轉型。新光人壽以戰略前瞻眼光前進越南保險市場，是台商勇於接受挑戰的精神展現。

新光人壽會後發布新聞稿指出，越南新光未來將攜手越南的壽險及產險公司，讓「線上與線下整合」的新形態數位保險服務模式深入當地市場，並持續招募優秀保險人才，提升專業服務品質，持續完善越南市場布局。（編輯：韋樞）1140701

中華民國駐越南代表劉世忠（圖）1日在越南新光責任有限公司開幕儀式上表示，新光人壽以戰略前瞻眼光前進越南保險市場，是台商勇於接受挑戰的精神展現。中央社記者陳家倫河內攝 114年7月1日
中華民國駐越南代表劉世忠（圖）1日在越南新光責任有限公司開幕儀式上表示，新光人壽以戰略前瞻眼光前進越南保險市場，是台商勇於接受挑戰的精神展現。中央社記者陳家倫河內攝 114年7月1日
魏寶生
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