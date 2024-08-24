中信金搶親新光金 學者：金管會監理態度是關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北24日電）台新金、新光金22日宣布換股合併計畫，中信金23日決定斥資新台幣1314億元一次收購新光金51%股權。政治大學金融系兼任教授殷乃平指出，接下來要看金管會收件後的監理態度，整個金控併購過程應注意股東、員工等後續保障。

台新金及新光金雙方董事會22日決議通過換股合併，合併後擬更名為「台新新光金」，而台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股。中信金23日宣布，以1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約4.09元，換算每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。

新新併出現中信金欲搶親，殷乃平分析，原本新光金、台新金早已談妥，中間跑出程咬金，未來雙方向金管會遞件申請，就要看金管會的時程及監理態度，他也認為中信金擁有足夠的財力與能力。

殷乃平說明，新新併原本都是一家人，合併後的文化整合問題不大，但中信金和新光金在經營管理方式上較不同，未來若合併，人事的調整變化、人員變動的狀況肯定會有，只是變動大小問題。

談及台灣的銀行發展，殷乃平指出，台灣從1990年代開放銀行設立，大量信用合作社、信託投資公司轉換成商業銀行，至今都還有銀行家數過多情況（overbanking），導致每家銀行可獲市場相對受限，所以近年銀行才會積極發展財富管理領域。

殷乃平表示，樂見金融機構之間整併，可以適度消除銀行間過度競爭的問題，也可緩解經營壓力。

至於人壽方面，殷乃平解釋，台灣壽險業背景多以大財團為主，比較沒有競爭問題，但新壽本身的營運問題較多，加上要面對2026年保險業將接軌IFRS 17及TW-ICS的資本強化挑戰，中信金此次應是看上新壽在台灣的規模及市占率。

新光金股東意向部分，殷乃平提到，可能存在多種情況，包含持有轉換成台新金股票，或是給中信金收購，但市場上瞬息萬變、難以預測。

談及併購後的員工問題，殷乃平認為，金融機構在整併後會有很多部門重疊，新管理階層一定會調整整體人力資源配置，不論新光金最後花落誰家，內部工會都應睜大眼睛、保障員工權益。（編輯：張若瑤）1130824