中信金祭14.55元收購 高於新新併換股價格約28%

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（中央社記者羅元駿台北23日電）金金併首見雙龍搶珠，台新金、新光金昨天宣布啟動換股合併案，若用暫停交易前的收盤價，換算新新併價格約每股11.32元，中信金今天晚間端出每股14.55元公開收購新光金，若以新新併與中新併價格相比，中信金出價高於台新金28.5%，勢必牽動新光金股東動向。

中信金今晚由總經理高麗雪召開重訊記者會，宣布每股收購對價為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約4.09元，換算每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。

若以昨天新新併的換股比例0.6022股計算，採用台新金21日收盤價18.8元換算，新光金股東有望每股拿到11.32元價格；相比中信金開出每股14.55元收購價，中新併高於新新併約28.5%。

目前新光金、台新金預計10月9日召開股東臨時會討論通過新新併提案，至於中信金須事先向金管會核准，才能發動收購，外界預期，要趕在雙新股臨會過戶截止日9月10日前，獲得金管會核准的難度高。

不過由於中信金收購價格高於新新併，是否會牽動新光小股東動向，後續仍待觀察。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130823