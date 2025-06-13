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辜仲諒辭任中信金董事 法人代表改派陳佳文

2025/6/13 19:25（6/13 19:30 更新）
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辜仲諒辭任中信金董事。（中央社檔案照片）
辜仲諒辭任中信金董事。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北13日電）中信金今天晚間發布重大訊息，第九屆董事辜仲諒辭任董事，法人仲遠投資股份有限公司改派代表人，由中信銀行董事長陳佳文成為新一屆董事。

中信金今天舉行股東會並舉行董事改選，第九屆董事（含獨立董事）被提名人共7人全數當選，包括現任董事顏文隆、辜仲諒、吳一揆3人，以及獨立董事楊聲勇、劉長春、許文彥與季崇慧4人。

辜仲諒日前發出聲明表示，針對購置澄清湖不動產案無任何不法所得，相信司法終將查明真相，但為使股東會順暢，將在6月13日中信金股東會後遞送董事辭任書。中信金董事長顏文隆今天在股東會上也為辜仲諒喊冤，強調「他是冤枉的」。

中信金今天晚間發布重訊，辜仲諒已辭任董事，仲遠投資股份有限公司改派代表人，由中信銀行董事長陳佳文成為新一屆董事。

媒體關注台灣人壽是否採取金管會剛發布的暫行措施，中信金總經理高麗雪在股東會後受訪表示，新措施對壽險業有幫助，只是採用後中長期如何因應，內部需要時間確認，仍在討論中。

至於外界解讀金管會修正金融控股公司投資管理辦法，視為關上敵意併購大門，高麗雪指出，有點污名化公開收購，因為公開收購不代表是惡意收購，兩者定義也有差異。目前還沒有比較明確的（併購）案件，後續如有合適案件，會按主管機關指示的方式進行。

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至於台灣人壽董事會日前通過發行不超過300億元的累積次順位債，高麗雪解釋，這是先核准300億元額度，一年之內可分次發行，是否今年發完債要看台壽的資本需求，金控目前無發債計畫。5月新台幣走升，外匯準備金到5月底剩下31億元，目前依然採取外匯準備金舊制，是否申請新制還在評估中。

高麗雪指出，市場每天波動都很大，包括匯率、利率、股市時時都在變，至6月底還有半個月，會戰戰兢兢因應。（編輯：張良知）1140613

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