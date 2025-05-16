台壽：新台幣每升1角匯損約2.6億 300億發債進行中

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（中央社記者羅元駿台北16日電）新台幣5月初強升讓壽險業承壓，台灣人壽策略長葉栢宏今天指出，新台幣若升值1角，對台壽會造成約新台幣2.6億元的匯損，而若要資本適足率（RBC）提升1個百分點則要6億元，台壽今年也已規劃發債300億元，資金有望年底前到位。

中信金今天舉行2025年第1季法人說明會，今年首季稅後淨利為199.1億元、年減5%，每股盈餘（EPS）為1.02元。

外界關心5月初新台幣強升對台壽的影響，葉栢宏指出，近期避險成本大幅提高，現階段是採取原有避險部位到期不續做，等避險成本恢復合理後再增加，而台壽計算，當新台幣每升1角會產生匯損約2.6億元。

葉栢宏表示，匯率走勢不好預估，根據台壽的內部測試，若新台幣升值至29.5元，RBC仍可維持200%以上；截至今年3月底，台壽的避險比率約45%；截至今年首季，台壽的外匯價格變動準備金餘額有140.17億元，而若要提升公司資本適足率（RBC）1個百分點約要6億元。

葉栢宏說，為因應波動，董事會也通過不超過300億元的發債額度，資金有望今年底前到位。另外，台壽現階段不會考量向主管機關申請外匯價格準備金新制。

中信金總經理高麗雪指出，因應美國總統川普的對等關稅分析，若對等關稅沒有妥協情境，恐影響全球GDP約 1個百分點；如以10%基礎關稅估算，全球GDP成長則下滑約0.3個百分點，而以10%至15%關稅區間，估全球GDP將會減少0.5個百分點，整體來看最可能對全球GDP的影響在0.3至0.5個百分點的區間。

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至於海外布局，高麗雪表示，中信銀為服務客戶的基地移轉，今年以來金管會陸續核准中信銀美國洛杉磯與德州休士頓辦事處，而日本福岡出張所也已通過董事會，將向金管會遞件申請。

展望未來，高麗雪說，中信金的經營策略目前以銀行7成、其他業務3成相對穩健，會以此比重繼續推動業務成長。（編輯：潘羿菁）1140516