中信金宣布每股14.55元收購新光金 力拚台灣金控龍頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北23日電）新新併添變數，中信金今天宣布將公開收購新光金，每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，換算每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票），收購股權上限也從25%調高至51%，最快將於下週一或週二向金管會遞件申請核准。

中信金晚間7時30分於證交所召開重訊記者會，說明公司舉行臨時董事會通過重大轉投資項目。

中信金總經理高麗雪表示，董事會決議通過，申請公開收購新光金控股份，經財務顧問建議，新光金每股合理收購價為每股新台幣14.55元。因應主管機關就金融整併所揭示審核3原則，包括程序須合法合規；維持金融市場秩序安定以及保障股東權益。

中信金今日臨時董事會通過提高對新光金控收購比例，上限從原先25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金過半股權，助維持市場秩序及穩定性。

高麗雪表示，中信金與新光金未來合併後的綜效，將成為台灣第1大金控、第1大銀行，以及第3大壽險公司。

她以中信金合併台灣人壽為例，合併10年以來淨值成長5.8倍，由240億元成長至1645億元，台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損18億元，近10年來累計至今年上半年總獲利達1173億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。

此外，高麗雪強調，中信金總資產達8.38兆元，總市值為6494億元，較新光金總資產5.08兆元、總市值2136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健。

高麗雪指出，以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金後壽險業務員人數將從8000人擴大至1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。

高麗雪表示，中信金董事會相信，對廣大新光金股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要。中信金期望能獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇機會。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130823