財長：無公公併規劃 非銀行子公司若整併須考量4要素

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（中央社記者張璦高雄23日電）金控合併議題夯，財政部長莊翠雲今天表示，目前沒有「公公併」的規劃，台灣金、土銀、輸銀經營穩健，且各兼顧政策任務執行；至於4間泛民營的公股金控的非銀行子公司，假設要整併，也須審慎考量市場規模、優勢互補、合併綜效、工會認同等4大要件。

民營金控合併議題備受市場矚目，針對公股金融事業整併，莊翠雲今天受訪時直言，整體而言，目前沒有「公公併」的規劃。

她表示，公股金融事業若要合併，須就雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置、據點裁撤，以及實質營運情況等要素，審慎評估。

莊翠雲說，如果公股金融事業基於經營策略併購，要在不影響國家整體利益、可提升競爭力，以及合意併購的前提下展開，政府會給予尊重，相關準備程序要透過市場機制，走公平、公開、公正的方式，且必須符合金融監理法規審慎辦理，兼顧股東、員工、客戶等多方權益。

莊翠雲進一步指出，現階段公股金融事業經營算相當穩健，且兼顧政策任務執行，比如國營的台灣金控，是國家級的金控公司，負有穩定國內金融市場的政策任務；土地銀行是不動產專業銀行，也負有相關政策任務；輸出入銀行則是執行政府推展對外貿易政策的專業銀行，「這3家國營的金融機構沒有整併的計畫」。

談及4間泛民營的公股金融事業，莊翠雲表示，兆豐金、第一金、合庫金、華南金等4家金控，獲利來源主要都是銀行，經營也屬穩健，同時能兼顧政策任務的執行。

莊翠雲表示，至於銀行以外的子公司，若要整併，必須考量市場規模、優勢能否互補、合併綜效等，並注意工會意見與認同度；如果這些非銀行子公司要整併，「（母金控）事業要主動評估，計畫、循序漸進的辦理」。

此外，針對金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用至今年底屆滿，業界盼一併調降稅率，莊翠雲表示，仍與金管會研商中。（編輯：楊蘭軒）1130823