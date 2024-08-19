財長：優化稅制 單身租屋上班族年所得低於62.6萬免繳稅

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部長莊翠雲今天表示，近年政府優化稅制照顧民眾，106年到113年間，絕大多數免稅額、扣除額度均有調高，幅度10%起跳；舉例在外打拚租屋的單身新鮮人，今年所得若低於新台幣62萬6000元，明年報稅季就可免繳綜所稅，與106年時相比，年所得要低於30萬6000元，才可免繳。

莊翠雲在今天播出的快樂聯播網廣播電台「快樂心聲」節目中，接受民進黨立委許智傑訪問，談及近年財政部推動的減稅措施以及房市協助相關政策。

莊翠雲指出，財政部重要的工作就是籌措稅課收入等財源，用於投入福國利民的政策以及國家基礎建設，基礎建設要好，經濟才會好，百工百業才能均衡發展；財政部也將繼續讓國家財政更具韌性，提升財政效能與紀律。

她說明，台灣稅制採「量能課稅」原則，也就是依納稅人經濟負擔能力予以課稅，比如高所得者適用稅率較高。

為協助社會上需要幫助的族群，莊翠雲表示，政府近年實施所得稅制優化，提高免稅額、扣除額等，減輕民眾租稅負擔，比如增列長期照顧特別扣除額12萬元，幼兒學前特別扣除額方面，適用年齡放寬至6歲以下，扣除額額度由每名子女12萬元提高為第1名子女每年15萬元，第2名以上子女每年22萬5000萬元。

針對租屋族，莊翠雲指出，現已修法讓租金改列為特別扣除額，額度調升至18萬元。

莊翠雲進一步試算，在外打拚租屋的單身族，113年度綜所稅可扣除總額達62萬6000元（含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資所得扣除額21.8萬元、租金扣除額18萬元）；換言之，今年所得若低於62萬6000元，明年報稅季就可不須繳稅，與106年時相比，年所得要低於30萬6000元，才可免繳稅。

至於在外租房的雙薪頂客家庭，莊翠雲指出，綜所稅相關扣除額度達107萬2000元；若是在外租屋的四口之家（育有2名6歲以下孩童），可扣除額度達164萬1000元。

綜觀近年免稅額、扣除額調幅，莊翠雲表示，113年度免稅額較106年度成長約10%，113年標準扣除額則成長約46%，同一期間，薪資所得、身心障礙特別扣除額度也增加70%，幼兒學前特別扣除額更是翻倍調高。

此外，莊翠雲表示，政府非常重視居住正義，財政部轄下公股行庫去年8月推出新青安優惠房貸，除利率補貼，最高貸款額度提高至1000萬元，貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，盼協助無自有住宅者購屋。

不過，莊翠雲指出，市場出現投機客、人頭、轉租等不符合新青安政策目的的情況，「我們當然要阻止」，目前已查到1500多件違規，除追回補貼利息，也會重新談貸款條件，且銀行承做貸款時會審查有無人頭戶疑慮，貸後也會追蹤查核，希望有需求者珍惜新青安限貸一次的機會。（編輯：楊凱翔）1130819