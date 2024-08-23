明年報稅季查調估算表添新功能 手機申報可省2步驟

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（中央社記者張璦高雄23日電）明年綜所稅報稅季，網路申報再優化。財政部今天表示，將把原本只有檢視功能的「查調資料稅額估算表」，新增快速申報流程，民眾完成身分認證後，系統立即顯示繳稅或退稅金額，確認無誤就可完成申報，以採用手機報稅而言，可由目前的5步驟，簡化至3步驟。

財政部財政資訊中心主任張文熙今天指出，112年度綜合所得稅結算申報系統穩定提供服務，申報作業在今年5月31日完成，統計總申報件數超過685萬件；其中，網路申報超過577萬餘件、較去年成長約14.9%。

張文熙表示，今年報稅時，使用附件上傳有19萬8000件，占網路申報須檢附證明文件案件的19.13%；使用附件上傳的件數，並較去年成長6萬6000餘件、即年增約50%。

張文熙指出，民眾今年透過線上版及手機系統報稅，完成身分認證後，即可下載「查調資料稅額估算表」，檢視所得、應繳退稅款資訊，快速完成申報，今年是首年開放此功能，共有123萬多件下載採用。

張文熙表示，今年網路報稅（含手機）的「查調資料稅額估算表」，只有檢視功能、無法直接回傳到報稅系統，也就是說，納稅義務人確認資料後，仍要回到系統完成申報；明年優化措施將依據民眾回饋意見，以現有「查調資料稅額估算表」為基礎，新增快速申報流程，完成身分認證後，立即顯示繳稅或退稅金額，確認無誤即可完成申報。

張文熙指出，明年民眾可透過「查調資料稅額估算表」，確認各細項資訊，可將手機報稅5步驟簡化至3步驟，即在進行身分驗證後，省去填寫資料、確認稅額（查看綜合所得總額、免稅額、扣除額等）2個步驟，進入繳退稅以及顯示申報結果環節，更快速地完成申報，提供報稅服務全新體驗。（編輯：蘇志宗）1130823