基本生活費擬調升至20.9萬元 明年報稅逾200萬戶有望省稅

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（中央社記者張璦台北16日電）明年綜所稅申報，減稅利多齊發。根據初步試算，納保法保障不可課稅的「每人基本生活費用」擬調升至新台幣20.9萬元，受惠戶數粗估超過200萬戶；同時，免稅額、標準扣除額與特別扣除額等也將調高，意味民眾可免稅或扣除課稅的金額提高。

納稅者權利保護法2017年底上路，保障國家不可對民眾維持基本生活所需費用（簡稱基本生活費）課稅，標準是依行政院主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

根據主計總處今天公布的「國民所得統計及國內經濟情勢展望」新聞稿，2023年每人可支配所得中位數為34.9萬元。

以此設算，2024年每人基本生活費用，粗估至少調升至20.9萬元，比前一年度的20.2萬元，再增加7000元，將於2025年5月申報綜所稅時適用。

按過往經驗，當基本生活費調升，大致將有超過200萬申報戶受惠。

財政部強調，依法全國每人可支配所得中位數只要調高，基本生活費金額就會相應調整，但調整後的具體金額以及受惠戶數，仍須再精算，以年底正式公告為準。

同時，由於物價漲幅達到調整免稅額、標準扣除額與特別扣除額等門檻，民眾明年5月申報今年所得時，免稅額將調高5000元、至9.7萬元；標準扣除額調高7000元、至13.1萬元，有配偶者則是調升至26.2萬元；薪資特別扣除額調高1.1萬元、至21.8萬元，意味民眾可免稅或扣除課稅的金額提高。

為計算基本生活所需費用在綜所稅計算時，是否有被保障，財政部有一套對應公式，如果對應公式中的免稅額、扣除額合計數，低於「20.9萬元X申報戶內人數」金額，就可在報稅時，增加減除差額，以完整保障納稅人權益。

所謂對應公式，則為「免稅額＋標準或列舉扣除額＋身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧、儲蓄投資特別扣除額」。

減稅利多引擎同步驅動之下，安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華舉例，以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家來說，若綜合所得總額140萬元（利息所得1萬元），報稅時，除免稅額38.8萬元（9.7萬元X4）、標準扣除額26.2萬元、薪資特別扣除額43.6萬元（21.8萬元X2）、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元X2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元，可再扣除基本生活費差額12.6萬元。

楊建華表示，以稅率5%初估，此家庭可因納保法保障基本生活費不可課稅的制度，省稅6300元。（編輯：楊蘭軒）1130816