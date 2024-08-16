112年所得最窮與最富距離拉近 差6.12倍4年最低

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）主計總處今天公布112年家庭收支調查，並揭露外界關注的所得差距狀況，結果顯示，在去年普發現金新台幣6000元的政策挹注下，每戶可支配所得差距倍數縮減為6.12倍，為4年來最佳表現。

根據112年家庭收支調查，全體家庭每戶可支配所得平均數為113.7萬元，較111年成長2.5%，每人平均數40.7萬元，成長4.0%。

若依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，112年最高20%家庭每戶為230.2萬元，較111年增2.6%，最低20%家庭每戶37.6萬元，增3.0%，最高與最低的兩組差距6.12倍，較111年減0.03倍，且是109年來、近4年最佳水準，也是6年來首降。

（圖取自行政院主計總處網頁dgbas.gov.tw）

主計總處參事李佳航表示，112年台灣經濟持續成長、失業率下降，而且最關鍵的是，去年有全民共享普發現金政策，普發現金6000元對低所得組影響很大；由於差距倍數以最低20%家庭為分母，因此低所得組「增加一點、對倍數差距就很明顯」。

而吉尼係數（Gini Coefficient）是國際間最常用以衡量分配差距，並比較均勻程度的統計指標，係數愈大，表示分配不均等程度愈高，反之係數愈小，表示不均等的程度愈低。主計總處指出，112年吉尼係數為0.339，較111年微減0.003。

行政院會15日通過國發會提報「國家發展計畫（民國114至117年）」，訂定多項總體經濟目標及重要經社環指標，並對外界關注的分配議題，訂出「維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35」的目標。

而主計總處今天最新公布的吉尼係數0.339，已經低於0.35。由此看來，國發計畫所訂定的目標偏向保守，不過國發會主委劉鏡清15日表示，自由經濟的社會環境下，沒辦法阻止有錢人賺錢，政府要努力的是守住現況、不要繼續惡化，畢竟從全球經驗看來，所得分配差距擴大確實是趨勢。（編輯：楊凱翔）1130816