本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 產經

112年所得最窮與最富距離拉近 差6.12倍4年最低

2024/8/16 18:14（8/16 19:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北16日電）主計總處今天公布112年家庭收支調查，並揭露外界關注的所得差距狀況，結果顯示，在去年普發現金新台幣6000元的政策挹注下，每戶可支配所得差距倍數縮減為6.12倍，為4年來最佳表現。

根據112年家庭收支調查，全體家庭每戶可支配所得平均數為113.7萬元，較111年成長2.5%，每人平均數40.7萬元，成長4.0%。

若依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，112年最高20%家庭每戶為230.2萬元，較111年增2.6%，最低20%家庭每戶37.6萬元，增3.0%，最高與最低的兩組差距6.12倍，較111年減0.03倍，且是109年來、近4年最佳水準，也是6年來首降。

（圖取自行政院主計總處網頁dgbas.gov.tw）
（圖取自行政院主計總處網頁dgbas.gov.tw）

主計總處參事李佳航表示，112年台灣經濟持續成長、失業率下降，而且最關鍵的是，去年有全民共享普發現金政策，普發現金6000元對低所得組影響很大；由於差距倍數以最低20%家庭為分母，因此低所得組「增加一點、對倍數差距就很明顯」。

而吉尼係數（Gini Coefficient）是國際間最常用以衡量分配差距，並比較均勻程度的統計指標，係數愈大，表示分配不均等程度愈高，反之係數愈小，表示不均等的程度愈低。主計總處指出，112年吉尼係數為0.339，較111年微減0.003。

行政院會15日通過國發會提報「國家發展計畫（民國114至117年）」，訂定多項總體經濟目標及重要經社環指標，並對外界關注的分配議題，訂出「維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35」的目標。

而主計總處今天最新公布的吉尼係數0.339，已經低於0.35。由此看來，國發計畫所訂定的目標偏向保守，不過國發會主委劉鏡清15日表示，自由經濟的社會環境下，沒辦法阻止有錢人賺錢，政府要努力的是守住現況、不要繼續惡化，畢竟從全球經驗看來，所得分配差距擴大確實是趨勢。（編輯：楊凱翔）1130816

#主計總處
#行政院會
#國發會
#劉鏡清
延伸閱讀
財富最低20%家庭藏假性貧窮？房地產數據暗藏玄機家庭財富差距倍數擴大至66.9倍 主計總處：分配較其他國家均衡出口不如預期 主計總處下修今年經濟成長率至3.9%颱風推升7月CPI至2.52% 8月蔬果與整體物價估將續揚
劉鏡清
人均GDP超越日韓下一步 劉鏡清：我夢想是超越以色列國發會促成30億產業再造基金 企業大老助陣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：