國發會促成30億產業再造基金 企業大老助陣

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）國發會盼翻轉弱勢產業、達到均衡台灣的政策目的，國發會主委劉鏡清今天表示，已經與台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦聯繫，希望借重民間力量，成立產業再造基金，規模約新台幣30億元，投資需要轉型的企業及ROE（股東權益報酬率）偏低上市櫃公司。

行政院會今天通過新一期4年國家發展計畫，國發會下午舉行記者會說明計畫內容，指出產業發展衡平是重要政策目標，將透過系列政策改善，其中，如何協助產業轉型的作法備受關注。

劉鏡清表示，國發基金過去雖有產業創新轉型基金，但他發現此存在問題，「當一群人把這家公司搞的不怎麼樣之後，給他錢就會變好嗎？」

劉鏡清表示，現在政府希望推動另個作法，借重民間力量，請具有社會影響力的業界大老幫忙，合組產業再造基金，遇到體質不佳的公司時，基金入股協助管理、改善問題。

目前國發會找上台灣併購與私募股權協會榮譽理事長、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦，黃日燦於2019年底成立台灣創生平台，盼集合業界能量，推動產業創生、布局未來競爭力，方向正好與國發會政策目的一致。

劉鏡清直言，原本業界就在推產業創生平台，但發現因為沒有利益關係、沒有投資，對企業的影響力不夠，國發會因此與民間團體達成合作共識，接下來將由民間募資成立產業再造基金。

劉鏡清透露，募資進度還不錯，預計初步規模為30億元，已有不少企業大老響應、願意嘗試幫助傳產轉型，研華共同創辦人何春盛、前富邦媒董事長林啟峰均有意合作。

劉鏡清補充，若有意轉型的企業希望國發基金跟投，仍須經過投資評估審議機制。（編輯：楊蘭軒）1130815