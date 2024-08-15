人均GDP超越日韓下一步 劉鏡清：我夢想是超越以色列

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）行政院會今天通過國發會提報「國家發展計畫（民國114至117年）」，訂出人均GDP突破4萬美元的目標，並持續擴大與日韓的差距。媒體問及下一個目標，國發會主委劉鏡清直言，他希望台灣人均GDP超越以色列，「這是我個人的夢想」。

行政院會今天通過國發會提報「國家發展計畫（民國114至117年）」，報告指出，國發會綜合考量國內外主客觀條件及情勢，以及政府積極性政策作為，總體經濟目標設定114年至117年經濟成長率2.80%至3.60%、每人GDP為3萬9105至4萬2787美元、失業率3.2%至3.5%，以及核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下。

國發會指出，依據未來4年經濟成長率，114年起，每人GDP可望超越韓國，並持續擴大與日韓的差距；116年每人GDP可望突破4萬美元，自3萬美元以來僅歷時6年；117年台灣名目GDP規模將接近1兆美元。

國發會官員表示，未來經濟成長有2大驅動引擎，分別是投資及創新；投資方面，將擴大數位、綠色與醫療等前瞻領域投資，創新方面，會朝讓台灣成為全球半導體供應鏈的主導者的方向努力，並應用人工智慧（AI）創新，帶動百工百業轉型升級。

疫情期間，台灣經濟表現亮麗，甚至締造人均GDP超越日韓的成績，儘管後來略有波動，但按照國發計畫，未來有望繼續領先並拉大差距。媒體詢問，若按此趨勢發展，有無訂定下個希望超越的目標。

劉鏡清笑說，這題問到了他的個人夢想，他很願意分享，因為的確有此目標，他希望台灣未來人均GDP能夠超越以色列，「我們國家大小差不多，台灣應該有機會跟有能力超越」。

根據資料，以色列人均GDP約落在5.4萬美元左右。劉鏡清表示，每個國家能力、結構不太一樣，台灣跟以色列條件接近，應該是要能達到他們的水平。（編輯：潘羿菁）1130815