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劉鏡清：將打造6座護國群山 擬設台灣Tech Hub

2024/5/30 12:16（5/30 13:13 更新）
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國發會主委劉鏡清。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）國發會主委劉鏡清規劃打造護國群山，著手盤點具有潛力明星產業，除原本實力較強的晶圓代工、IC封測、伺服器等產業，也將扶植電子零件、IC設計、高階自行車等明星產業，強力打造6座護國群山，期許台灣能成為「經濟日不落國」。

劉鏡清強調，「台灣是技術入超國」，研究較弱，將設法改善，他規劃成立Taiwan Tech Hub，整合產業跟未來發展趨勢，將與學校合作，初步選擇與台大結盟，希望台大攜手清華大學、陽明交大，並與國外合作，投入領域AI發展、次世代半導體、量子電腦等領域，另外一條研究路線則是與中央研究院合作。

立法院經濟委員會今天邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，劉鏡清花了24分鐘闡述對於國家發展的理想與願景，其中產業政策是各界矚目焦點。

劉鏡清認為，台灣經濟將以半導體、AI作為雙核心，驅動百工百業發展；半導體領域部分，會力拚IC設計、設備材料市占翻倍，AI方面，則以硬帶軟，推升AI產業微笑曲線。

劉鏡清直言，IC設計、設備及材料產值倍增具潛力，他對產業政策也有更進一步的企圖心，盤點產業現況，有3個產業在全球已經有超過15%的市占率，希望可以拉到3成，壯大產業實力到足以影響全球供應鏈的程度，塑造台灣在全球最重要的經濟地位。

根據國發會提交立法院報告指出，列出6大明星產業，其中伺服器與儲存設備、晶圓代工及IC封測，在全球市占率分別達到90%、65%、53%，實力已經很堅強，而自行車（高階）19.8%、IC設計17.3%、電子零件16.2%，市占率均超過16%，這些明星產業需要進一步扶植，期待打造為6座護國群山。

壯大產業實力，優秀人才是不可或缺的一環。劉鏡清表示，會先盤點國內產業人才，同時鎖定五大信賴產業，協助企業人才布局，以及檢討及鬆綁攬才法規，結合中研院及相關部會資源進行全球獵才，並針對國家發展重點產業，提供獎學金等誘因招收優秀國際學生。

劉鏡清也說，希望可以延攬優秀人才回台，畢竟國外職場仍存在玻璃天花板，要裁員時，往往是黃皮膚的先裁，而且海外就業者還會面臨父母照顧問題、居住問題，這部分經跨部會討論後，將展開攬才作業。（編輯：林淑媛）1130530

#台灣
#國發會
#劉鏡清
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