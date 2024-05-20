國發會主委劉鏡清：踏入政府機關工作是意外人生

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（中央社記者魯鋼駿桃園20日電）總統賴清德與新內閣今天上任，國家發展委員會主任委員劉鏡清接受中原大學訪談表示，會踏入政府機關工作是意外的人生，將努力在推動台灣經濟、產業發展等目標上拚出亮眼成績。

行政院今天舉行卸任、新任行政院長，以及行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮。

中原大學今天發布新聞稿表示，劉鏡清為前資誠創新諮詢公司董事長，是中原大學數學系畢業校友，也取得國立台灣大學商學研究所碩士學位，對數字敏感度高、喜歡挑戰傳統思維，可望為財經內閣注入嶄新活力。

劉鏡清於新聞稿中表示，因小學5年級數學課，老師出了很困難的數學題，全班只有他1人在短時間內正確算出答案，讓老師頗為驚訝並認為他有數學天分，大學聯考時數學科拿到高分，因此進入中原大學數學系。

劉鏡清說，數學系的養成過程，重邏輯、思考及推理，和他的人格特質相符，加上中原大學重視的全人教育及樸實校風，也對他的待人處事產生深遠影響。

劉鏡清表示，國發會主要負責規劃國家未來發展策略計畫，促進經濟與社會的整體發展，以及政府治理的工作。會踏入政府機關工作是意外的人生，決定接受國發會主委工作是希望能為國家做點事。

劉鏡清說，上任後將幫助台灣中小企業、大型公司、跨國產業在數位轉型浪潮中站穩腳步，找到生存與成功的關鍵，並且落實AI（人工智慧）產業化、產業AI化，努力在推動台灣經濟、產業發展等目標上，寫下亮眼成績。

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中原大學表示，劉鏡清曾任IBM全球企業諮詢服務事業群總經理，以及大中華地區供應鏈顧問服務負責人，2012年加入資誠（PwC）企管顧問公司擔任副董事長及合夥人，隨後創立資誠創新諮詢公司任董事長協助中小企業創新轉型。

此外，他也曾任行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、中華郵政數位發展委員，參與多年工業局產業政策專案評審，熟稔政府政策及產業需求。（編輯：林恕暉）1130520