AI生態園區虛實並存 國發基金擬砸百億投資新創

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（中央社記者曾智怡、潘姿羽台北12日電）為了強化AI能量，國發會與國科會、數發部等合作規劃虛擬、實體並存的AI生態園區，國發基金也將砸新台幣百億元銀彈，投資AI相關創新創業；實體園區預計以沙崙智慧綠能科學城為中心，再往南部擴散。

立法院經濟委員會今天邀國發會、經濟部、數位發展部等相關部會，專題報告「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態及充實AI人才與產業AI化，促動台灣數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」。

數發部、國發會規劃打造AI生態園區，引起外界高度關注。民進黨立委陳亭妃質詢表示，目前台南已有綠能科技產業園區、南科，以及水電等條件，因此在台南設置很適當，她詢問AI生態園區目標、重點、預算為何。

國發會主委劉鏡清表示，AI生態園區將採實體與虛擬並存的方式，除了建立實體中心，由於AI必須串聯全世界，數發部會積極建立國際脈絡聯網，讓沒辦法進入園區的單位也能進來，成為虛實整合的生態園區。

數發部政務次長林宜敬補充，數發部負責軟體產業，「重點在於生態不在園區」，軟體園區特性是上下游產業沒有零組件需求，所以不用在同一處，再者，現在遠距上班已是常見現象。

至於實體生態園區，國科會副主委林法正表示，將以沙崙智慧綠能科學城為中心，再往南部擴散。至於硬體的經費來源，劉鏡清說，會由國科會、數發部等相關部會提送公共建設計畫，現在已請各單位盡快提出，以利進入後續審核程序。

劉鏡清並指出，如果順利核准，將匡列百億元經費，讓國發基金加強投資創新創業。（編輯：郭無患）1130612