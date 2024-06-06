國發會：規劃台灣Tech Hub 投入科研創新助攻AI產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北6日電）國家發展委員會主委劉鏡清今天表示，不論人工智慧（AI）或半導體產業，台美均有緊密合作關係，期待未來有更多合作機會；國發會也將規劃於北部或南部，成立台灣Tech Hub推動AI產業發展。

劉鏡清今天出席美國商會「2024台灣白皮書」發表會，並代表政府接受白皮書。台灣美國商會理事長Dan Silver感謝政府的協調及努力，期昐雙方有更加緊密與頻繁的互動，共同優化投資環境，開創更具韌性的新局面。

劉鏡清指出，美國一直是台灣重要經貿夥伴，未來將有更多合作機會，希望美國商會會員持續投資台灣。未來台灣產業發展將聚焦在AI產業和半導體的雙核心，並推動產業平衡發展，在原有的強大半導體產業基礎上，結合AI產業打造護國群山，不論在AI或半導體產業，台美之間都有上下游產業的緊密合作關係，期待商會與台灣一起努力。

推動AI等產業發展方面，劉鏡清表示，將規劃並編列相關預算，於北部或南部成立台灣Tech Hub，含括AI中心、先進科技研究中心、創新及創業中心，國發基金未來也會加大投資量能。

法規實務部分，國發會指出，為進一步落實「台美21世紀貿易倡議」良好法制相關規範，已持續優化台灣法制作業程序，如草案預告60天等，以推動法規透明化，並強化公眾參與。

另外，國發會將與相關部會，討論有關簡化簽證、生活及就學等議題，及舉辦人才招聘相關活動，以吸引外國人才來台；未來將持續透過與各部會、商會等公私部門協力，共同為優化台灣經商環境而努力。（編輯：林克倫）1130606