AI用電需求大爆發 經長：核三廠可能作為備援電力

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北30日電）經濟部長郭智輝今天表示，2030年前國內供電無虞，但考量未來AI伺服器、資料中心用電劇增，核三廠有可能作為2027年、2028年與2029年AI用電爆炸時的備援（Backup）電力，但仍存在修法沒通過的不確定性，因此不能當作主力考量。

賴政府上任後，能源政策備受矚目，郭智輝今天舉辦媒體見面會強調，國內2030年前供電無虞，但考量AI用電增加，雖目前相關申請案可以支應電力需求，但明年起若大量AI伺服器、資料中心出現，就需重新衡量電力供給，超過預期則會啟動儲電、節電方法，以滿足需求。

郭智輝指出，屆時電力也會進行分類，他解釋，「電力送出像一列高鐵，坐普通艙可接受灰電，坐指定席需要更好的電，至於需要完全綠電者，就搭商務艙」，也就是說，未來電價會根據購電者需要進行區分，進而滿足業界綠電需求，政府在2030年以前，也會快速增設綠電。

因此，他也希望與地方政府、團體溝通，盼大家支持電廠建設。

談到核三廠延役可能性，郭智輝表示，經濟部是執行單位，無法決定，依法核三廠2部機組分別會在今年7月、明年5月停機，停機後不會影響供電，但可以作為2027年、2028年、2029年AI用電爆炸時的備援（Backup）。

媒體追問核電是否可作為滿足AI用電的備援電力，郭智輝表示，核電備援是解方之一，但存在修法沒成的不確定性，所以不能當作主力考量，如修法通過，則可按法律進行。

至於經濟部會不會主動提修法，郭智輝說「不會」，因為經濟部不是策略規劃單位，只是執行單位，「劉主委（國發會主委劉鏡清）才可以提案」。（編輯：林淑媛）1130530