劉鏡清：AI已成第2座護國群山 將扶植明星產業提高全球市占率

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）人工智慧（AI）商機大爆發，台灣產業跟著受惠，國發會主委劉鏡清今天指出，台灣護國群山不只1座，已經有第2座、就是AI產業，現已盤點台灣在全球市占率逾12%的產業，將視為明星產業，未來協助他們將市占率壯大至30%，扮演關鍵性角色。

劉鏡清 劉鏡清小檔案 生日：1963年4月15日

學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士

經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員 看更多 關閉 表示，台灣產業的核心是科技，製造業創造的國內生產毛額（GDP）有58%來自科技產業，科技業一支獨秀的情況下，不利用它帶動其他產業，有點浪費。

「台灣護國群山不只有1座，已經有第2座，希望把這塊拉大」，劉鏡清指出，台灣AI很強、在AI伺服器市占率很高，台灣把基礎製造的地位卡住，便能在全球供應鏈扮演極重要角色，接下來若零件、散熱、CPU等領域卡更緊，能夠帶動更多產業往上走。

劉鏡清進一步指出，現在已經盤點台灣在全球市占率超過12%的產業，視為明星產業，希望扶植這些產業往全球市占率30%的目標邁進，擴大台灣對全球經濟的影響力；國發會已經開始與這些產業溝通，問問業者做什麼事情，會讓他們更好。

劉鏡清並指出，半導體、AI是台灣經濟的雙核心，國發會將與國科會、數發部、經濟部、金管會合作協助產業發展，除了資金引流、建立生態系，也會積極吸引人才回流。

近期台灣分配面議題受到重視，劉鏡清指出，如果產業成功往高值化方向邁進，創造更多高所得者、稅收增加，政府便能在重分配有更多著墨；而產業創造更多高薪的就業機會，也可以改善薪資所得者的現況。

劉鏡清接著點出台灣產業結構另一個問題，台灣就業人口有6成在服務業，卻缺乏國際知名服務業。

他分享改善服務業產業體質的策略，一是配合AI發展，強化資訊服務業的能量，二是整合服務業能量，鼓勵業者以數位化、成立控股公司等方式，打團體戰走向海外市場，大聯大控股是很好的參考案例。

劉鏡清舉例，如果餐飲業要進軍海外，單打獨鬥非常困難，畢竟「財力決定存活率」，希望鼓勵業者合作，以控股公司的方式進軍海外市場，擴大資本競爭能力，同時底下還是有獨立品牌。

如果此做法能夠成功，劉鏡清認為，有助於改善服務業低薪情況，因為企業變強、員工福利也會比較好，畢竟同在餐飲業工作，鼎泰豐待遇多會優於路邊小吃店；當然是否合作成立控股公司取決於廠商自我意願，但國發會會盡量協助推廣，希望促成規模化。

至於國發基金是否繼續扮演點火角色，催動產業升級轉型，劉鏡清說，以往國發基金幾件踩雷案件都有共通點，投資比重最高的主要投資者不明確；未來會調整作法、改善保險機制，直接投資、特別是轉型基金的部分，必須要有主要投資者且肩負起輔導責任，對被投資公司進行輔導及管理，以降低投資風險。（編輯：潘羿菁）1130528