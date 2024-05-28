劉鏡清談入閣心境 讚賴清德卓榮泰對國家有想法

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發會主委劉鏡清被視為總統賴清德新內閣的大黑馬，他今天談到入閣的心境表示，入閣目的不是為了自己，是想試試看能不能做點事，先前認識賴總統、行政院長卓榮泰，「我覺得這兩個人對國家有想法」，因此衝著這兩人跳進來（入閣）。

新內閣團隊有不少來自業界、學界的人才，資歷顯赫，讓外界眼睛為之一亮，劉鏡清就是其中一匹黑馬，非傳統政治人物且擁有豐厚的產業資歷，備受期待。

劉鏡清表示，他去年7月退休，展開周遊列國的生活，除了與太太在歐洲當背包客，也曾獨自一人赴義大利旅行，還在泰國買了不動產，作為度假使用，今年3月交屋後，原本與太太打算住到5月，沒想到4月就提前回來了，人生軌跡改變很大。

劉鏡清感性地說，他入閣原因不是為了自己，是想試試看能不能做一些不同的事情。

賴總統擔任副總統期間籌組讀書會，廣邀業界及智庫學者參與，充實各領域知識涵養，劉鏡清就是讀書會成員。

劉鏡清表示，卓榮泰是很開放、可以聽進意見的人，賴總統也是如此，什麼話都可以講，這兩人對國家很有想法，他也想跳脫既有環境，因此「衝著這兩個人，跳進來了（意指入閣）」。

「希望做點對社會有利的事情」，劉鏡清直言，從政不是賺錢機會，他已經退休、也不會想要什麼，無欲則剛，單純希望好好做些改變。

劉鏡清笑著分享，進入執政團隊，一開始真的什麼都不懂，對於領帶、襯衫顏色也考慮許多，「觀察好久，發現什麼都可以穿」。

劉鏡清曾任IBM全球企業諮詢服務事業群總經理，以及大中華地區供應鏈顧問服務負責人，2012年加入資誠（PwC）企管顧問公司擔任副董事長及合夥人，隨後創立資誠創新諮詢公司任董事長，協助中小企業創新轉型。

劉鏡清也曾任行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、中華郵政數位發展委員，參與多年工業局產業政策專案評審，熟稔政府政策及產業需求。（編輯：郭無患）1130528