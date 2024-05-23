卓榮泰：精進AI引擎TAIDE加值應用 提升效率

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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院長卓榮泰今天說，國科會推出的台灣專屬大型語言模式「生成式AI對話引擎TAIDE」，應積極開發加值應用，加速導入業界、政府部門及各公共服務領域，增進生產力與行政效率。

國科會今天在行政院會報告「生成式AI對話引擎TAIDE成果」，報告顯示，為促進生成式AI應用普及、帶動相關產業發展，並提升國際競爭力，國科會去年4月推動發展具台灣特色、繁體中文的TAIDE模型，第一階段以Meta開源模型Llama 2為基礎，透過蒐整繁體中文及在地文本訓練資料來開發預訓練模型，已於今年4月15日正式開源釋出可商用版TAIDE LX-7B模型，至於學研版TAIDE LX-13B 模型則可透過申請授權簽署合作備忘錄（MOU）取得。

國科會說，上述兩項模型在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等表現優異，已可與ChatGPT 3.5相當，並具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應之能力。另一方面，因應Meta最新對外釋出的新一代大型語言模型Llama 3，TAIDE開發團隊另於4月29日對外釋出「升級版」Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，快速回應外界期待。

國科會還說，TAIDE團隊也與產學研夥伴發展多元應用，將TAIDE模型應用在農業知識檢索系統「神農國科會TAIDE」、中小學生台語教學等共7個領域。

行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，台灣半導體實力領先世界，是全球民主供應鏈不可或缺的夥伴，未來為維持關鍵戰略地位，必須掌握當前人工智慧發展趨勢，擴大AI基礎建設、人才培育的投資，讓台灣成為AI科技及應用的領頭羊，而打造台灣專屬的大型語言模式，契合總統賴清德所提「人工智慧島」願景，是至為關鍵的一步。

卓榮泰說，台版生成式AI對話引擎TAIDE，融入台灣特有的語言、價值觀、習俗等元素，打造可信任的基礎模式，值得肯定，國科會未來在AI技術及應用方面持續精進，並偕同相關部會協助相關加值應用，加速導入業界，讓民間企業提高生產力，並且導入政府部門及各公共服務領域，以利政府提供更多便民服務，增進行政效率。

國科會副主委林法正在行政院會後記者會時補充解釋，TAIDE模型公開，公部門取得後，可加入公部門資料微調，就能運用在資料彙整、會議紀錄、寫公文或回應民眾詢問等業務。（編輯：蘇志宗）1130523