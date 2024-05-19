520回顧與展望1 / 台灣成全球半導體供應鏈要角 人才、綠電是未來挑戰

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總統蔡英文從政治門外漢到帶領民進黨8年執政，挺過新冠疫情、兩岸緊張、中美貿易戰危機，推行多項改革，把台灣推向國際，締造多項台灣民主史紀錄，但也有未竟之業，520交棒後，將是總統當選人賴清德的機會與挑戰。中央社從10日到20日推出一系列報導，提供讀者多元觀點的完整報導。

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（中央社記者張建中新竹19日電）全球地緣政治影響加劇，各國積極推動半導體在地生產，加上人工智慧（AI）浪潮推波助瀾，台灣半導體產業已成為全球供應鏈不可或缺的要角。專家指出，半導體業者持續在美、日、德等國際化布局，2050淨零碳排壓力日增，人才及綠電將是未來4年產業面臨的最大挑戰。

半導體應用無所不在，無論手機、電腦或汽車都需要半導體，各國將半導體視為重要戰略物資，而未來AI應用百花齊放，半導體戰略價值將向上提升。隨著半導體產業分散化趨勢成形，台灣半導體成為全球供應鏈重要角色。

總統蔡英文執政8年期間，國際局勢劇烈變化，美中貿易戰、科技戰延燒，地緣政治緊張情勢升溫，並有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，斷鏈威脅讓各國體認到半導體的重要性，力推半導體發展。台灣為全球第2大半導體供應國，在 先進製程 成熟／先進製程是什麼？ 半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。 目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。 成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。 來源：國際半導體產業協會 看更多 關閉 更居領導地位，國際地位大幅提升，成為世界各國爭取合作的對象。

第16任總統當選人賴清德即將於5月20日就職，先前展開「信賴產業參訪之旅」，首站前往新竹科學園區，與半導體業者座談，並前往台積電全球研發中心參訪，展現對半導體產業的重視，將半導體視為台灣未來在國際站穩腳步的關鍵支柱。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真指出，半導體產業對台灣經濟影響重大，半導體出口占總出口比重達40%，資本支出占民間投資20%，半導體股市值占總市值約38%，台積電單一企業占總市值逾30%。

劉佩真表示，台灣半導體群聚效應顯著，從竹科、中科、南科再到高雄，形成西部幹線群聚，是台灣半導體產業的競爭優勢，尤其在全球智慧化及AI發展浪潮下，更是台灣半導體未來發展的契機。

國際半導體產業協會（SEMI）行銷長暨台灣區總裁曹世綸認為，未來AI應用將無處不在，支撐各種AI應用的晶片，其戰略價值將會進一步提升。

曹世綸說，半導體產業分散化是不可避免的趨勢，國際化與全球布局，是台灣半導體產業勢必要面對的重要課題。與其逆勢而行，台灣不如順勢而為，創造有利的局勢，成為全球供應鏈的重要角色，展開技術交流、客戶合作、人才培訓、綠色能源和永續發展承諾等合作。

隨著國際情勢轉變，劉佩真表示，台灣半導體廠應調整投資策略，一方面先進製程技術持續深耕台灣，並拉大與對手的差距，穩固全球無可取代地位；另一方面，應展開新全球化布局，放眼日本、美國及歐洲等國際市場。

劉佩真指出，台灣在半導體設備及材料部分，自給率不足，應進一步強化；在人才短缺方面，應由產、官、學界進行中長期規劃。此外，因應廠商邁向2050年淨零排放目標，台灣也應穩定提供綠電。

曹世綸表示，台灣半導體海外布局的黃金時代來臨，應與志同道合的區域、盟友合作，實現區域間的雙贏，並推進創新與科技進步，為全球創造共贏的局面。（編輯：張良知）1130519