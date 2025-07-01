外送平台拚零售版圖 foodpanda結盟全聯全支付

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（中央社記者江明晏、曾智怡台北1日電）國內兩大外送平台分頭結盟大型零售業者，foodpanda今天宣布深化與全聯合作，整合全聯旗下電子支付平台「全支付」，Uber Eats先前與好市多首度合作開啟外送服務，兩大陣營頗有互別苗頭之勢，也為外送零售生態系注入新變數。

foodpanda今天宣布與全聯旗下全支付聯手，開出法規鬆綁後第一槍，率先將電子支付整合進外送平台支付選項，有望開啟沒有信用卡的Z世代、小資族、銀髮族等新族群使用外送平台。

針對雙方合作契機，全支付總經理游金榮補充，2023年雙方就開始討論合作可能性，但受限電子支付法規，無法在平台進行代收行為，直至2024年6月修法，10月法規通過，雙方正式推動合作，全支付也成首家與外送平台結合的電子支付。

Uber Eats日前宣布攜手好市多，開啟台灣零售外送服務，Uber Eats平台陸續上架全台14間好市多門市的多元商品品項，是Uber Eats在即時零售領域的新布局。

對於Uber Eats和好市多的合作，foodpanda總經理黃逸華表示，對好市多加入外送業是樂見其成，看好有更多的零售業加入，認為是對市場很正面的回應，可以一起拓展快物流的發展。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，好市多切入外送市場的原因是透過新的服務，讓商品接觸更多潛在消費者，但坦言這也不是台灣特有的現象，美國、日本、韓國好市多都有加入當地外送，而好市多在外送市場的價格政策，加價大概有20%到28%，可能會有不少消費者因此選擇直接加入好市多會員。

foodpanda早在多年前就與全聯展開深度合作，旗下pandago與全聯小時達策略結盟，協力將生鮮外送到消費者家中。蔡篤昌表示，全聯線上、線下同價甚至更便宜，目前也沒有考慮收取運費。

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此外，針對市場傳出Uber Eats併購foodpanda破局後，有統一集團等買家有意接手收購foodpanda，黃逸華回應表示，foodpanda是全球性集團，會持續專注在台灣的經營與發展。

至於是否會調漲平台費，她表示，過去推出訂單平台費折扣方案獲得消費者青睞，2025年將持續推動銅板價運費等優惠，未來服務費會根據情況進行動態調整，不見得是調漲方向。（編輯：張均懋）1140701