加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 產經

外送平台拚零售版圖 foodpanda結盟全聯全支付

2025/7/1 17:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏、曾智怡台北1日電）國內兩大外送平台分頭結盟大型零售業者，foodpanda今天宣布深化與全聯合作，整合全聯旗下電子支付平台「全支付」，Uber Eats先前與好市多首度合作開啟外送服務，兩大陣營頗有互別苗頭之勢，也為外送零售生態系注入新變數。

foodpanda今天宣布與全聯旗下全支付聯手，開出法規鬆綁後第一槍，率先將電子支付整合進外送平台支付選項，有望開啟沒有信用卡的Z世代、小資族、銀髮族等新族群使用外送平台。

針對雙方合作契機，全支付總經理游金榮補充，2023年雙方就開始討論合作可能性，但受限電子支付法規，無法在平台進行代收行為，直至2024年6月修法，10月法規通過，雙方正式推動合作，全支付也成首家與外送平台結合的電子支付。

Uber Eats日前宣布攜手好市多，開啟台灣零售外送服務，Uber Eats平台陸續上架全台14間好市多門市的多元商品品項，是Uber Eats在即時零售領域的新布局。

對於Uber Eats和好市多的合作，foodpanda總經理黃逸華表示，對好市多加入外送業是樂見其成，看好有更多的零售業加入，認為是對市場很正面的回應，可以一起拓展快物流的發展。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，好市多切入外送市場的原因是透過新的服務，讓商品接觸更多潛在消費者，但坦言這也不是台灣特有的現象，美國、日本、韓國好市多都有加入當地外送，而好市多在外送市場的價格政策，加價大概有20%到28%，可能會有不少消費者因此選擇直接加入好市多會員。

foodpanda早在多年前就與全聯展開深度合作，旗下pandago與全聯小時達策略結盟，協力將生鮮外送到消費者家中。蔡篤昌表示，全聯線上、線下同價甚至更便宜，目前也沒有考慮收取運費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，針對市場傳出Uber Eats併購foodpanda破局後，有統一集團等買家有意接手收購foodpanda，黃逸華回應表示，foodpanda是全球性集團，會持續專注在台灣的經營與發展。

至於是否會調漲平台費，她表示，過去推出訂單平台費折扣方案獲得消費者青睞，2025年將持續推動銅板價運費等優惠，未來服務費會根據情況進行動態調整，不見得是調漲方向。（編輯：張均懋）1140701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：