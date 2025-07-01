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香港主權移交中國28週年 資深黨員稱民主派將成歷史

2025/7/1 12:20（7/1 12:41 更新）
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圖為中國國旗與香港區旗。（中新社）
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（中央社記者張謙香港1日電）香港民主黨黨員李華明今天說，民主派將正式變成歷史，完成了歷史任務，並說民主黨年內會完全解散。

李華明是民主黨資深黨員，自90年代起多次當選立法會（局）議員，一度是民主派陣營中的核心人物之一。但他自2012年起不再參選，且政治立場開始變得溫和，與港府及北京有溝通。

星島日報網報導，李華明今天應邀出席香港主權轉移28週年慶祝酒會，他在酒會上受訪時說，民主派將變成歷史，雖然現在議會內有些是「非建制派」，但他們不會被視為傳統民主派。

他說，「傳統民主派已全部沒有了」，歷史任務已完成。

2020年中香港實施國安法後，各民主黨派或組織紛紛自行解散，包括公民黨、眾志及支聯會等，餘下的民主黨和社會民主連線也先後於4月和近日宣布解散。

目前香港的黨派或團體以親政府的建制派為主，與民主派有點關係的有新思維、民主思路及民主民生協進會，但政治立場溫和，與之前的民主派很不同，且與港府和北京有接觸。

新思維由前民主黨員狄志遠創立，自稱為中間派政黨，支持港區國安法，狄志遠目前是立法會議員；民主思路是一個中間派智庫組織，由前公民黨員湯家驊創辦。

李華明並說，民主黨已找到清盤人，正在出售黨址，相信今年內能夠完成所有程序，完全解散。

回顧歷史，港人爭取民主始於80年代，當時中國和英國開始就香港前途問題進行談判，香港開始出現民主聲音，有人形容為「民主回歸」，以此保障香港生活方式不變。

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其後，爭取民主的港人成立了香港民主同盟，90年代它與匯點合併成為民主黨，自此一直是香港最大民主黨派。

1989年北京爆發民運及「六四」事件後，香港的民主運動逐漸擴大，之後誕生了支聯會、人民力量、公共專業聯盟、民主民生協進會、街坊工友服務處、公民黨、工黨、前線、眾志等大批黨派或團體。（編輯：周慧盈）1140701

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