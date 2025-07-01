7月電子期金融期齊漲
2025/7/1 14:00
（中央社台北1日電）台北股市今天上漲297.7點，收22553.72點。7月電子期收1251.6點，上漲12.1點，逆價差8.54點；7月金融期收2102點，上漲10.2點，逆價差29.9點。
7月電子期以1251.6點作收，上漲12.1點，成交1138口。
電子現貨以1260.14點作收，上漲20.56點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差8.54點。
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7月金融期以2102點作收，上漲10.2點，成交444口。8月金融期以2081.2點作收，上漲18.4點，成交3口。
金融現貨以2131.9點作收，下跌3.85點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差29.9點。實際收盤價以期交所公告為準。1140701
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