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市值型ETF當道 投信搶推美國50和全球藍籌ETF

2025/7/1 14:43（7/1 15:36 更新）
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今年市值型ETF當道，投信業者近期密集推出美國50和全球藍籌ETF，號稱是放大版的台灣50，投資標的跨出台股。統一投信總經理董永寬（左2）出席統一美國50ETF發表會。中央社記者曾仁凱攝 114年7月1日
今年市值型ETF當道，投信業者近期密集推出美國50和全球藍籌ETF，號稱是放大版的台灣50，投資標的跨出台股。統一投信總經理董永寬（左2）出席統一美國50ETF發表會。中央社記者曾仁凱攝 114年7月1日
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）繼去年高股息ETF爆紅，今年輪到市值型ETF當道，鎖定台灣市值前50大企業的台灣50指數近2年資產規模快速成長，不少投資人開始把眼光放向海外，投信業者近期密集推出美國50和全球藍籌ETF，分別鎖定美國及全球市值名列前茅的龍頭企業，被視為放大版的台灣50。

法人分析，過去股市通常是中小型股活蹦亂跳，但隨著全球經濟走向大者恆大，這幾年大型股翻身，如台積電之於台股，大型股報酬率一點都不遜於中小型股，讓投資人對於市值型ETF趨之若鶩。

統一投信今天宣布，統一美國50ETF（009811）7月9日開始募集，所追蹤的美國50指數，利用市值篩選出美股50強企業，每檔皆為產業龍頭。

統一投信總經理董永寬表示，市場起伏很難判斷，投資的不二法則就是買最好市場、挑最好標的，而美股無疑是當前全球最有競爭力的市場。根據統計，全球第2至10名的股市市場規模加總不敵美股。

董永寬觀察，台灣投資人熟悉台股，偏好投資台股，根據統計，目前台股ETF市值超過新台幣3兆元，相較之下，投資海外股市的ETF規模加起來還不到3000萬元，兩者差距相當大。建議投資人在海內外資產配置上可以更均衡。

保德信投資長李孟霞也認為，大型藍籌股通常為產業領頭羊，往往具備護城河效應，跨國大型企業因為精準掌握產業趨勢、規模經濟、品牌價值等，因此企業市值成長性較一般企業更有爆發力。

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保德信近期推出全球藍籌ETF（009810），6月24日開募，追蹤聚焦大型藍籌股的標普全球100指數，網羅美國、歐洲、日本和新興市場共100大市值達50億美元以上、收入與資產有3成在海外市場的全球標竿企業，投資觸角遍及全球。

保德信引述統計資料指出，全球100大企業的市值約占全球股市30%，過去10年的成長力道，由9.8兆美元快速躍升至30.8兆美元，足足成長超過2倍。（編輯：林家嫻）1140701

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