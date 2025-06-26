國泰投信與大和資產管理簽約合作 台日跨境ETF啟動

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）政府推動台日跨境ETF，國泰投信搶得頭香，今天宣布與日本大和資產管理公司簽署合作意向書，將開創日本投資人首次可投資台灣ETF的新紀錄。

據了解，此次雙方合作模式，會由大和資產在日本發行1檔ETF，並追蹤國泰投信的台股ETF，提供日本民眾投資台灣的新管道。

今天「台日攜手啟航 ETF合作意向書簽署儀式」，在台灣指數公司總經理陳文練見證下，國泰投信董事長張錫與大和資產管理公司社長佐野径共同出席簽署。

張錫介紹，大和資產管理成立於1959年，為大和證券集團核心資產管理機構，管理資產規模達32.3兆日圓，全球據點遍及倫敦、紐約、矽谷及新加坡。

張錫表示，大和資產管理公司在ETF產品開發與市場推廣方面具備深厚實力，透過此次合作，有助提升台灣ETF在亞洲市場的能見度，未來雙方將在產品開發、研究交流與客戶服務等多方面深化合作。

佐野径則表示，大和與國泰的合作關係可追溯至1999年成立的「大和國泰證券」，雙方已有25年深厚夥伴關係，未來將進一步深化合作，攜手迎接ETF、基金在內等多元產品的新挑戰。

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國泰投信指出，隨AI技術快速發展，台灣科技產業在全球市場中備受矚目，吸引國際資金關注，特別是台積電在日本熊本設廠，進一步強化台日科技鏈結，加上AI帶動半導體需求，使「台灣、科技、龍頭」等關鍵詞成為日本投資人關注焦點。

國泰投信呼應政府打造「亞洲資產管理中心」的政策方向，自年前即積極評估海外業務拓展，透過發行ETF引導國際資金投入台股，擴大資產管理規模與客群，為國泰重要的國際化策略之一。（編輯：楊凱翔）1140626