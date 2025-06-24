華碩尾盤急拉漲停創745元新高 投信買超逾7千張
2025/6/24 18:31
（中央社記者吳家豪台北24日電）台股除息旺季開跑，市場傳出重量級高股息ETF（指數股票型基金）調整持股，搶買電腦品牌廠華碩，激勵華碩股價今天尾盤最後一筆以4153張急拉，從704元衝上漲停745元，創歷史新天價。
透過盤後三大法人動態顯示，投信今天買超華碩7059張，呈現連10買；自營商買超35張，連11買；外資賣超4847張，呈現連7賣。
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華碩股價今天開高4元，盤中一度回測平盤678元，仍有買單穩定挹注；尾盤一筆敲進大單4153張，占今天華碩總成交量超過36%，拉抬股價衝上漲停745元，神秘買盤引起市場驚呼。
華碩將於26日除息，預計每股配發現金股利34元，總金額252.53億元，當天除息行情備受關注。（編輯：張良知）1140624
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