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00929換股結果出爐 新納入仁寶、華碩等17檔

2025/6/26 17:37
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（中央社記者曾仁凱台北26日電）熱門高股息ETF復華台灣科技優息（00929）近期換股引發市場波動，最新成分股名單今天傍晚正式出爐，新增仁寶、華碩、美律等17檔。

台灣指數公司今天公布多檔指數定期審核結果，其中最受矚目，00929所追蹤的「特選台灣上市上櫃科技優息指數」，成分股大換血，新納入仁寶、華碩、美律、創見、義隆、文曄、僑威、日電貿、順達、原相、威剛、碩天、佳必琪、飛捷、矽格、群電、長華等17檔。

同時刪除億光、京元電子、聯發科、華立、聯陽、晶技、台灣大、智易、日月光投控、遠傳、致伸、豐藝、精成科、台郡、啟碁、樺漢、至上等17檔。

台灣指數公司表示，「特選台灣上市上櫃科技優息指數」的成分股納入和刪除變動，將自6月26日交易結束後生效，並於指數定期審核生效日起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在8個交易日內調整。

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華碩近期股價波動劇烈，24日尾盤股價從新台幣704元急拉至漲停板745元，但25日一開盤隨即回挫近半根停板，引發市場熱議，不少人解讀是因為00929換股所引發。

為此，復華投信特別向客戶提出5點聲明，指出成份股漲跌幅為市場供需結果，若市場站在買方者居多，則可能造成個股價格上揚。市場上指數調整時，必時有波動，因指數調整而造成個股大漲或承壓的新聞亦不在少數。（編輯：張均懋）1140626

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